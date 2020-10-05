Uğurcan Çakır (16 milyon Euro) ve Abdülkadir Ömür'le (13 milyon Euro) Süper Lig'in en değerli iki oyuncusuna sahip olan Trabzonspor'un forvetleri de piyasa değeri en yüksek santrforlar listesinde yer alıyor.

Alman istatistik sitesi Transfermarkt verilerine göre; ligimizin en değerli 5 forveti şu şekilde:

Mbwana Samata (9,5 Milyon €, Fenerbahçe)

Benik Afobe (6,5 Milyon €, Trabzonspor)

Enzo Crivelli (6 Milyon €, Başakşehir)

Caleb Ekuban (5,5 Milyon €, Trabzonspor)

Djaniny Semedo (5 Milyon €, Trabzonspor)



