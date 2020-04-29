En kusurlu hareket: Tükürüne sarı kart!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında radikal kararlar gündeme gelmeye devam ediyor.

29 Nisan 2020, Çarşamba 06:59 Son Güncelleme:
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En kusurlu hareket: Tükürüne sarı kart!

FIFA’nın sıcaklığın artacağı dönemde takımlara 90 dakikada 3 yerine 5 oyuncu değiştirme hakkı tanıyacağı belirtilmişti. Futbolun patronunun gündeminde şimdi ise yere tüküren oyuncular var. FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe, sahaya tükürmenin, pandemi döneminde büyük risk oluşturduğu gerekçesiyle bu eylemi gerçekleştiren oyuncuların sarı kartla cezalandırılmasını önerdi.

FIFA ve futbolda kuralları belirleyen IFAB’a sağlık alanında alınacak önlemler konusunda önerilerde bulunan D’Hooghe, “Hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir” dedi.

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