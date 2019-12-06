En küçük İnegölspor taraftarına forması verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) - TFF 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor yönetimi tarafından başlatılan ‘İnegöl’de doğan İnegölsporlu olur’ projesi kapsamında İnegöl Devlet Hastanesi'nde doğan Rüzgar bebeğe forma hediye edildi. Rüzgar bebek İnegölspor’un en küçük taraftarı oldu.

Proje kapsamında İnegölspor yönetimi ve futbolcuları, İnegöl Devlet Hastanesi'nde Umut ve Aslı Çavdar çiftini ziyaret etti. Dün dünyaya gelen çiftin ilk bebekleri olan Rüzgar’a forma hediye eden İnegölspor Basın Sözcüsü Özgür Gürbüz, proje hakkında bilgi verdi. Gürbüz, “İnegölspor yönetim kurulu olarak sosyal sorumluluk projeleri adı altında çeşitli projelere start verdik. Bu anlamda bugün İnegöl Devlet Hastanemizdeyiz. Biz İnegöl’deki kentin bütün dokularını değmeye çalışıyoruz. Şimdi minik bir tarafta edindik. Ona formasını hediye ettik. İlerleyen zamanlarda bu tür faaliyetlerimiz ve sosyal projelerimiz artarak devam edecek. İnegölspor için, bu kentin bütün dokularına değmek için mücadelemiz sürecek. Bize yardımcı olan özellikle İnegöl Devlet Hastanesine çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber İnegölspor’u daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyoruz” dedi.

Başlatılan projeden dolayı İnegölspor yönetimine teşekkür eden baba Umut Çavdar ise, “Öncelikle sayın başkanımız ve yönetim kuruluna bu güzel etkinlikten dolayı teşekkür ederim. Güzel bir sürpriz oldu. İnegölspor için ben dahil bütün İnegöl halkının elinde gelen her şeyi yapmasını bekleriz. İnegölspor’a başarılar dilerim” diye konuştu.

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