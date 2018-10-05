En kritik engel

Art arda alınan 3 mağlubiyet nedeniyle hedef tahtasına oturtulan Phillip Cocu ve futbolcular, Trnava galibiyetiyle rahat bir nefes aldı. Sarı-Lacivertliler, pazar günü Başakşehir’i mağlup ederek milli araya artan kredileri ile girmeyi hedefliyor.

05 Ekim 2018, Cuma 06:00
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UEFA Avrupa Ligi’ne 4-1’lik Dinamo Zagreb hezimeti ile başlayan Sarı- Lacivertliler, daha sonra ligde Beşiktaş’la 1-1 berabere kalırken, Akhisar’a da 3-0 mağlup olmuştu. Son 3 resmi maçını kazanamayan Fenerbahçe, dün Slovak ekibi Spartak Trnava’yı 1-0 yendi ve Avrupa arenasında 3 puanla tanıştı. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Phillip Cocu ve futbolcular da bu galibiyetle birlikte rahat bir nefes aldı.

Eksikler kapanacak

Pazar günü ligde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Kanarya milli araya da 3 puanla girmek istiyor. Fenerbahçe, Trnava galibiyeti sonrasında güçlü rakibini de yenerse hem Hollandalı teknik adamın hem de futbolcuların kredisi artacak. Cocu, yaklaşık 2 haftalık milli ara sürecinde eksiklerini kapatacaklarına ve ilerleyen dönemde çok daha iyi olacaklarına inanıyor.

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