En kötüsü Max Kruse! 26 şut...

Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen deneyimli oyuncu Max Kruse, geride kalan 13 haftada gol atmayı başaramadı. Sezonun ilk haftalarında verdiği dört gol pası ve ilk hafta kazandırdığı penaltı ile gole katkı yapan Max Kruse fileleri ise havalandırmadı.

En çok şut çeken 20 oyuncu arasında golü olmayan tek isim

Max Kruse geride kalan 13 haftada 8 karşılaşmada forma giydi ve kaleye toplam 26 şut çekti. Alman oyuncu 26 şut ile ligin en çok şut çeken ilk 20 oyuncusu arasında hatta maç başına ortalama olarak 5.sırada ancak bu listede gol atamayan tek oyuncu konumunda

P. Cisse 53 şut / 9 gol

E. Visca 50 şut / 3 gol

H. Rodallega 46 şut / 2 gol

V. Muriqi 44 şut / 7 gol

A. Jahovic 42 şut / 9 gol

A. Sörloth 37 şut / 7 gol

A. Nwakaeme 36 şut / 3 gol

G. Sio 36 şut / 4 gol

Mert Hakan 36 şut / 3 gol

J. Fernandes 34 şut / 4 gol

D. Orgill 33 şut / 3 gol

Bakasetas 32 şut / 4 gol

İlhan Parlak 31 şut / 3 gol

Aatif C. 30 şut / 1 gol

Milosevic 29 şut / 2 gol

Hajradinovic 28 şut / 2 gol

Fernando 27 şut / 4 gol

P. Twumasi 27 şut / 5 gol

Emre Kılınç 26 şut / 4 gol

Max Kruse 26 şut / 0 gol





Gol atamayan oyuncular içinde en çok şut çeken isimler

Süper Lig'de bu sezon gol atamayan oyuncular içinde kaleyi en çok deneyen isimler 26 şutla Max Kruse, 16 şut ile Antalyasporlu Charles ve 15 şut ile yine Fenerbahçe'den Deniz Türüç oldu. Max Kruse geçen sezon Bundesliga'da 91 şut çekmiş ve 11 gol atmıştı.











