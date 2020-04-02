Mart ayında Google "evde ekmek yapımı" aramaları bir önceki aya göre 100 kat artış gösterirken, YouTube'da evde ekmek yapımı tarifleri içeren videolar 3 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Ekmeklerini evde kendi imkanlarıyla yapan vatandaşların Instagram’daki ekmek etiketli paylaşımları da yüz binleri buluyor. Peki, Evde kolay ekmek nasıl yapılır? En kolay ekmek tarifi. Detaylar haberimizde...

Ekmek yapmak için malzemeler neler?

-2 su bardağı un

-1 su bardağı ılık su

-1 tatlı kaşığı kuru maya

-1 tatlı kaşığı şeker

-1 tatlı kaşığı tuz

Evde kolay ekmek nasıl yapılır?

-Bir kabın içine unu koyuyoruz. Mayayı, şekeri ve ılık suyu ilave edip kaşıkla karıştırın.

-Üstünü kapatıp 10 dakika bekletin.

-Maya aktive olmuş durumda içine unu ve tuzu ilave edip spatula ile yoğurun ve el sürmeyin.

-Yapışkan bir hamur elde edeceksiniz. Üstünü kapatıp 20-30 dakika mayalanmasını bekleyin.

-Hamur iki katına çıktığında mayalama işlemi sorunsuz demektir.

-Kelepçeli bir kalıba hamuru kaşık yardımıyla koyun. Üzerini kapatıp 10 dakika daha mayalama bırakın.

-Soğuk fırına yerleştirip, fırını 200 dereceye ayarlayın.

-Üstü pembeleşene kadar pişirin, fırından fırına pişme süresi değişebilir.

-Fırından çıktıktan sonra üstünü nemli bezle örtüp dinlendirip servis edin.

Evde ekşi maya nasıl yapılır?

Evde ekmek yapımına bağlı olarak internette en çok aranan bir diğer konu ise maya ve evde maya yapımı. Bu yönde Google’da yapılan aramalar da eskiye oranla 50 kat artış gözlenirken, YouTube'daki maya yapımı içerikli videolarda da yine 2 milyondan fazla izlenme gerçekleşti. Konuyla ilgili en çok yapılan bir başka arama ise ekmek yapım makineleri. Google'da ekmek yapım makineleri ile ilgili yapılan aramalarda da bir önceki aya oranla 100 kat artış görüldü.

Ekşi maya yapımına geçmeden önce birkaç püf noktası paylaşmak isterim. Her türlü ekşi maya yapımında kullanmak için organik un tercih edilmesi ve çok temiz, içme suyu kullanmak önemli.

Her defasında steril edilmiş kaplar, mümkünse cam kavanozlar kullanılmalı. Hamuru yoğurduğunuz kap temiz olmalı.

Ekmek yapım aşamasına geçtiğinizde, eğer tezgah üstünde yoğuracaksanız, tezgah sirkeli su ile silinip steril edilmeli. Mümkünse tırnaklar kısa ve ojesiz olmalı.

Ana malzemesi un ve su olan mayayı çavdar unu ilavesiyle mayalamaya başlarsanız çok daha kolay tutacaktır. Mutfak tartısı kullanmıyorsanız 100 gramlık bir ölçü kabını kullanabilirsiniz. Temelde 8 gün boyunca yapmanız gereken tek şey su, maya ve unu aynı miktarlarda karıştırıp çoğaltmak.

1. gün: 100 gram su, 50 gram beyaz un, 50 gram çavdar unu. Hepsini cam bir kasede, tahta kaşıkla karıştırın ve üzerini bir bezle örtüp 24 saat bekletin.

2. gün: 1/3 cup (75 gr) bir gün önce hazırladığınız maya, 1/3 cup su (75 gr), 1/3 cup (50 gr) beyaz un, 25 gram (5 çay kaşığı) çavdar ununu karıştırın ve 12 saat bekletin.(Toplamda su, maya ve un miktarları yine eşitleniyor.)

12 saat sonra (sabah yaptığınız işlemin aynısı tekrarlanacak) 75 gram su, 25 gram (5 çay kaşığı) çavdar unu, 75 gram (1/3 cup) maya, 50 gram (1/3 cup) beyaz un hepsini karıştırın ve cam kavanozda bekletin. Bu işlemleri yapınca kabarma miktarını görmek için kavanoza kalemle işaret koyun (fotoğrafta gördüğünüz gibi).

3.gün: 1/3 cup maya, 1/3 cup su, 1/3 cup beyaz un ekle. Bunu 12 saatte bir yenile. Bu işleme 5 gün düzenli olarak devam edin.

9. gün: Maya 8 saat içinde 2 katına çıkıp, resimdeki gibi göz göz olup, güzel bir ekşi de kokmuşsa artık hazır demektir.

Ünlü şefler sitelerinde ekmek yapımını anlatıyor

Ipsos Araştırma Şirketi'nin mart ayı hane tüketim araştırması verileri de bu trendi destekler nitelikte. Şirketin araştırma bulgularına göre, mart ayında önceki döneme göre un alışverişi yüzde 98, maya alışverişi de yüzde 80 arttı.

Evinde ekmek üretenlerin yaptıkları ekmeklerin fotoğraflarını ve videolarını sosyal medyada paylaşmasıyla giderek artan sayıda kişi evinde kendi imkanlarıyla ekmek yapıyor.

Bazı ünlü şefler de Instagram ve YouTube üzerinden ekmek tarifleri paylaşarak, evde farklı un ve mayalar deneyerek lezzetli ekmek yapmanın püf noktalarını anlatıyor.



