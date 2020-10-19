En iyisi 'Bildiğin gibi değil'

Periodontoloji Uzmanı Dr. Dt. Buket KILINÇ ile medya dünyasında yazılı ve görsel basında uzun yıllardır yöneticilik koltuğunda oturan Anıl BUDAK’ın ‘Bildiğin Gibi Değil’i yılın en iyi radyo programı seçildi. Ankara'da, 13'üncüsü düzenlenen geleneksel 'Yılın En'leri Zirvesi Ödül Töreni'nde medya, spor, sanat gibi alanlardan pek çok kurum ve kişinin ödüllendirildiği törende, Bildiğin Gibi Değil radyo programı ödüle layık görüldü. Her Çarşamba FIX Radyo’da dinleyicileriyle buluşan Dr. Buket Kılınç ve Anıl Budak’ın hazırlayıp sunduğu ‘Bildiğin Gibi Değil’ programı yılın en iyi radyo programı seçildi.

Bildiğin Gibi Değil her Çarşamba saat 22.00’da FIX Radyo’da. FIX Radyo’yu fixradyo'nun internet sitesi üzerinden dinleyebilirsiniz.