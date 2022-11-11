Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch 2022’de Türkiye’nin en iyi takımı Cuma günü belli oluyor. Türkiye’deki çevrim içi elemelerinin 1 Eylül’de başlayıp 2 ay boyunca sürdüğü turnuvada elemeleri geçen üniversite takımları 11 Kasım Cuma günü ülkenin en iyisi olmak için mücadele verecek.

Takım üyelerinin aynı üniversiteden olmak zorunda olmadığı turnuvada Türkiye’nin en iyisi olan üniversite takımı, 4-9 Aralık tarihlerinde Brezilya’da düzenlenecek olan dünya finaline katılacak. Yapı Kredi Play partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Campus Clutch’ın son şampiyon takımının üyeleri büyük final öncesinde Fanatik’e açıklamalarda bulundu.

Red Bull Campus Clutch 2022’de mücadele edenlere tavsiyeler veren Bedel Ödeyenler takım oyuncuları katılımcıların özellikle iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Cenk “Combatry” Erşahin, “Red Bull Campus Clutch turnuvası önemsenmesi gereken bir turnuvadır. Öncelikle bunun farkına varmaları gerekiyor. Eğer bu turnuvaya katılıyorsanız gerçekten çalışmanız gerekiyor” derken Tolga “Bacyx” Bacak, “Verimli ve düzenli bir çalışmayla yolunuza kimse çıkamaz” dedi.

Red Bull’un espor sektöründe büyük bir yeri olduğunu belirten Cenk Erşahin, “Hem oyuncu olarak hem organizasyonlar olarak büyük bir yükü omuzluyorlar, bunun için Red Bull ve ekibine gerçekten teşekkür ediyorum. Bu sektörün canlı kalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Red Bull ailesi” dedi.

Arda Demirel, “Red Bull’un böyle bir camiaya böylesine destek vermesi gerçekten çok güzel bir durum” derken, Tolga Bacak ise “Red Bull’un gaming dünyasına bu kadar önem vermesi müthiş değerli bir şey. Günümüzde bu kadar değer veren başka bir marka olmadığını düşünüyorum. Bunun için çok minnettarım” diye konuştu.

“Büyük bir yükü omuzluyorlar”

2020 yılında piyasaya girdikten sonra oyuncuların ilgi odağı olan VALORANT’ı, milyonlarca oyuncu oynuyor. Twitch üzerinden ‘Tek oyunun bir günde izlenme rekorunu 34 milyon izlenmeyle elde eden VALORANT, en çok oynanan oyun olma yolundaki tırmanışını da sürdürüyor. Dünyanın en önemli ve yenilikçi VALORANT turnuvalarından biri olan Red Bull Campus Clutch, üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk VALORANT turnuvası olma özelliğine sahip.

Üniversite öğrencilerine özel ilk VALORANT turnuvası

2020 yılında piyasaya girdikten sonra oyuncuların ilgi odağı olan VALORANT’ı, milyonlarca oyuncu oynuyor. Twitch üzerinden ‘Tek oyunun bir günde izlenme rekoru’nu 34 milyon izlenmeyle elde eden VALORANT, en çok oynanan oyun olma yolundaki tırmanışını da sürdürüyor. Dünyanın en önemli ve yenilikçi VALORANT turnuvalarından biri olan Red Bull Campus Clutch, üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk VALORANT turnuvası olma özelliğine sahip.