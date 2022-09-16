En iyi sporcu oyunları

Hangimiz zaman zaman gerçeklikten kaçıp kendimizi her şeyi ile şahane kurgulanmış sanal bir dünyanın kollarına atıp hayal ettiğimiz kişi olmak istemiyoruz ki? Espor’la birlikte oyun dünyası son döneminin en zirve dönemini yaşıyor. Online oyunların yanı sıra spor oyunlarına milyonlarca kişi tutkuyla bağlı… Tabii ki dünyanın birçok önemli sporcusu için de hazırlanan özel oyunlar var. Biz de sizler için yayınlanan en iyi sporcu oyunlarını derledik:

- Hande Gibi Smaçla

Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Hande Baladın için Red Bull tarafından ‘Hande Gibi Smaçla’ oyunu hazırlandı. ‘Hande Gibi Smaçla’ oyunu, smaç, servis ve manşet aşamalarından oluşuyor. Oyunu oynayanlar, üç aşamayı tamamladıktan sonra elde ettikleri skoru kaydediyor. Haftalık puan tablosunda en yüksek skoru elde eden üç kişi, Red Bull Shop’tan hediyeler kazanıyor. Yedi hafta sonunda en yüksek skoru yapan kişi ise Hande Baladın ile tanışma ve özel alanda maç izleme hakkına ulaşacak.

- Sebastian Loeb Rally

Dünyanın en büyük ralli pilotları arasında gösterilen Sebastian Loeb adını taşıyan ‘Sebastin Loeb Rally’ oyunu, 29 Ocak 2016 tarihinde piyasaya sürüldü. Dokuz kez Dünya Ralli şampiyonu olan Loeb’un aracıyla sekiz farklı piste yarış yapılabilen oyunda 17 üreticiden 50’den fazla araba modeli bulunuyor.

- Faster than Marc Marquez

MotoGP’nin efsane sürücüleri arasından gösterilen Marc Marquez adına Red Bull tarafından ‘Faster than Marc Márquez' adlı oyun hazırlandı. Oyunu oynayanlar, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 yıllarında olmak üzere tam altı kez MotoGP şampiyonluğu yaşadı İspanyol sürücüyle Red Bull Ring pistini en hızlı şekilde turlamaya çalışıyor.

- Michael Jordan in Flight

NBA tarihinin en büyük yıldızı olarak kabul edilen Michael Jordan’ın 1993 yılında ‘Michael Jordan In Flight’ adıyla oyunu çıktı. NBA’in ilk lisanslı özel oyunu olarak piyasa sürülen ‘Michael Jordan In Flight’da efsane sporcuyla basketbol oynama keyfine ulaşılıyor.

- Hazal Nehir & Dominic Di Tommaso

Parkur sporunda Türkiye’yi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden azal Nehir ile Dominic Di Tommaso için Red Bull tarafından ‘Grand Maze’ oyunu hazırlandı. İkilinin Kapalıçarşı'daki enfes performansına eşlik edebilme için geliştirilen bu oyunda takip edilecek rota ve gerçekleştirilecek aksiyonlar oyuncu tarafından seçiliyor, macera sonunda ise Kapalıçarşı'ya dair bir bilgi testi yer alıyor.

- Cristiano Ronaldo: Kick’n’Run

Futbol tarihinin en büyük futbolcuları arasından gösterilen Cristiano Ronaldo için bu zamana kadar birçok oyun çıktı. Bunların arasında en keyiflisi ‘Cristiano Ronaldo: Kick’n’Run’ oldu. Portekizli futbolcuyla şut atmanın ve koşmanın tadını çıkarıldığı oyunda en yüksek skor yapılmaya çalışılıyor.