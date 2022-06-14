En iyi spor oteli ödülünü aldı

Türk turizminin Oscar’ı olarak kabul edilen ve “Türkiye’nin En Kapsamlı Turizm Ödülleri” olan QM-Quality Management Awards (Yönetim Kalitesi Ödülleri) Megasaray Westbeach’te gerçekleştirilen olağanüstü bir gece ile sahiplerine kavuştu.

Özellikle basketbol yatırımlarıyla dikkat çeken Nirvana Cosmopolitan Hotel, Cosmos Sports Center ile Türkiye’nin En İyi Yönetilen Spor Oteli ödülüne layık görüldü. Ödülü Nirvana Hotels Sportif Direktörü Burçin Badem aldı.