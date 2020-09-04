En iyi online futbol uygulamaları için yeni uluslararası ödül

Uluslararası Çocuk sosyal programı PAO «Gazprom» «Dostluk için futbol», çocuk futbolu alanında sanal girişim amacıyla dünyanın ilk ödülünü gerçekleştirdi. Futbol topluluğunun, gençleri dijital çağda sporu sevmeleri için eğitmek amacıyla en iyi uygulamaları bir araya getirmesini sağlayacaktır.

Uluslararası «Dostluk futbol ödülü», spor antremanı, genç futbolcuların eğitimi, çocuk futbolunda işbirliği ve bu fikirleri dünya çapında tanıtmak için tüm olası online fikirleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Günümüzde spor dünyasında yeni nesiller için dijital çözümlerin geliştirilmesi son derece önemlidir. Ödülün amacı, küresel dijitalleşme bağlamında çocuk futbolunun gelişimine dikkat çekmek ve bu alanları geliştiren benzer düşünen insanlardan oluşan bir topluluk oluşturmaktır.

Bu alanda, çocuk futbolu ve sosyal girişimlerine adanmış fikirlerini, projelerini ve ürünlerini paylaşmaya hazır olan futbol akademilerinin yöneticileri ve temsilcileri davet edilmektedir. Çalışmalar bağımsız bir Uzman konsey tarafından değerlendirilecek ve en iyiler kısa listeye alınacaktır. Projeler daha sonra, «Dostluk için futbol» 2020 Uluslararası online forumu çerçevesinde video konferans formatında kamuoyuna sunulacaktır.

Tüm aktiviteler «Dostluk için futbol» eğitim oyun platformunda yapılacaktır. Tarihte ilk kez, program etkinlikleri yeni bir dijital formatta gerçekleşecek. Sekizinci sezon, ilk online F4F Dünya Kupası ve 100 ülkeden her yaştan 10.000'den fazla oyuncunun katılımıyla kutlanacak.

Daha fazla bilgi ve kayıt formu için: http://forum.footballforfriendship.com. Katılım başvuruları 30 Eylül tarihine kadar kabul edilmektedir.

Program bilgisi:

Uluslararası Çocuk sosyal programı «Dostluk için futbol», PAO «Gazprom» tarafından 2013 yılından beri gerçekleştirilmektedir. Program, geçtiğimiz yedi sezon boyunca 211 ülke ve bölgeyi kapsadı, 6 binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi ve 5 milyondan fazla taraftar elde etti.

Program katılımcıları - Genç futbolcular ve Genç gazeteciler - engelli olanlar da dahil olmak üzere 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklardır. Farklı ülkeler ve kültürleri temsil eden genç futbolcular, karışık milli takımlarda bir araya gelirler ve verdikleri örneklerle milliyet, cinsiyet ve fiziksel yeteneklerin aynı takımda oynamak için bir engel olmadığını gösterirler. Genç gazeteciler, Uluslararası çocuk basın merkezinde programın olaylarını aktarıyorlar. Tüm katılımcılar Genç Elçi statüsünü kazanırlar ve eve döndüklerinde, «Dostluk için futbol»'da kazanılan deneyimleri paylaşmaya ve dostluk, eşitlik, adil olma, sağlık, barış, sadakat, galibiyet, gelenek ve onur gibi evrensel insani değerleri desteklemeye devam ederler.

«Dostluk için futbol», UEFA, FIFA, Futbol federasyonları ve dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, uluslararası hayır kurumları, ünlü sporcular, politikacılar, sanatçılar tarafından desteklenmektedir. Proje, tarihteki en çok uluslu futbol Antrenmanı dünya rekoru da dahil olmak üzere, sosyal sorumluluk, spor ve iletişim alanında birçok uluslararası ve ulusal ödülle onurlandırıldı.

2020 yılında, «Dostluk için futbol» online formatta yapılacaktır. Her yaştan 10 binden fazla oyuncuyu bir araya getirecek özel dijital platform, uluslararası çocuk yarışmalarının merkezi olmasının yanı sıra herkesin antreman yapabileceği, uluslararası karışık takımlarda bir araya geleceği ve en sevdiği oyunu evden çıkmadan «Dostluk için futbol» formatında oynayabileceği bir oyun alanı olacak.