En iyi driftçi belli oluyor!
Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkına sahip olacak pilot, bugün saat 13.00’te TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek final sonrasında belirlenecek. 16 yarışçı birinci olmak adına pistte, toza dumana katacak!
Türkiye’nin en iyi drift pilotu bugün belli oluyor... Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkına sahip olacak pilot, bugün saat 13.00’te TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali sonrasında belirlenecek.
Birbirinden yetenekli 16 yarışçının, güçlü otomobilleri ile bol dumanlı zirve mücadelesi vereceği Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali, TOSFED ve Drift Kulübü ortaklığı ve Falken sponsorluğunda gerçekleştirilecek.