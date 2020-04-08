En hazırı Son olacak

Corona virüsü salgını sırasında ülkesi Güney Kore'ye askerlik görevini yapmak için giden ve yaklaşık 4 hafta boyunca vatan borcunu ödeyecek. Heung-min Son, üst düzey liglerde bu süreçte fizik olarak en hazır oyuncu olacak.

Jeju Adası'nda askerlik yapacak Son'un, ağır bir eğitimden geçeceği bildirildi. Eğitimler arasında 40 kilo ağırlıkla 30 kilometre yürümek, kimyasal saldırılara gazların ortasında nefes alabilme ve çok ağır antrenmanlar yer alıyor.