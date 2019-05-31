Ligde 34 haftalık periyotta yedek oyuncularından en fazla gol bulan takım Beşiktaş oldu. Yedek kulübesindeki oyuncuların 88 gol ürettiği ligde Beşiktaş, oyuna sonradan giren futbolcularından 12 gol buldu.

Beşiktaş'ı 9 golle Medipol Başakşehir, 8 golle Akhisarspor, 7 golle Trabzonspor, altışar golle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fenerbahçe, beşer golle Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, dörder golle Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, İstikbal Mobilya Kayserispor ile MKE Ankaragücü, üçer golle Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor, 2 golle Galatasaray ve birer golle Antalyaspor ile Kasımpaşa izledi.

En golcü yedek oyuncular

Sonradan oyuna giren 63 futbolcunun skor ürettiği ligde, Beşiktaş'tan Shinji Kagawa ile İstikbal Mobilya Kayserisporlu Asamoah Gyan, dörder gole imza attı.

Beşiktaş'tan Güven Yalçın, MKE Ankaragücü'nden İlhan Parlak ve Trabzonsporlu Caleb Ekuban da üçer gole ulaştı.

Josef Sural'ın da golü var

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanı dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural da sonradan oyuna girdiği bir müsabakada gol atmıştı.

Çek futbolcu, 83. dakikada dahil olduğu Kasımpaşa maçında 89. dakikada fileleri havalandırmıştı.

Bir maçta ikiden fazla gol atanlar

Çaykur Rizespor maçında oyuna 69. dakikada dahil olan Beşiktaş'tan Güven Yalçın, müsabakayı "hat-trick" yaparak tamamladı.

Siyah-beyazlı ekibin Japon oyuncusu Shinji Kagawa da 81. dakikadan sonra mücadele ettiği Antalyaspor karşısında 2 gol birden üretti.

Bursasporlu Umut Nayir, Akhisarspor karşısında ve İstikbal Mobilya Kayserisporlu Asamoah Gyan da Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girip ikişer gole imza attı.

AA