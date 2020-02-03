En golcü savunmacı: Filip Novak

Fırtına’nın Çek yıldızı Filip Novak gollerine devam ediyor... Son olarak önceki akşam kritik Fenerbahçe mücadelesinde ağları sarsan 29 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’deki 10. golünü kaydetti. 2017-2018 sezonunun devre arasında takıma katılan başarılı futbolcu, geldiği günden bu yana ligde en çok fileleri havalandıran savunma oyuncusu konumunda bulunuyor. Sol beke yeni bir soluk getiren Novak’ın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Bordo-Mavili yönetim, tecrübeli oyuncuyla büyük oranda anlaşsa da menacerinin istediği yüksek komisyon ücreti nedeniyle görüşmeleri sonuçlandıramıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları komisyon ücretinden taviz vermek istemezken, Novak’ın menaceri de geri adım atmıyor. Bordo-Mavili camia da bir an evvel bu belirsizliğin sona ermesini istiyor.