En golcü Fredy

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig'de bu sezon 13 maçlık yenilmezlik serisi elde eden, Ziraat Kupası'nda final oynayan Fraport TAV Antalyaspor'da Fredy, takımın en golcü futbolcusu oldu. Kırmızı beyazlıların Süper Lig'deki 1000'inci golüne adını yazdıran Angolalı futbolcu ligde 7, kupada da 2 gol attı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 2020- 2021 sezonunu 44 puanla 16'ncı sırada tamamladı. Kırmızı beyazlılar, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 17 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, ligde 17 beraberlikle rakibiyle birer puanı en fazla paylaşan takımlar oldu. Kırmızı beyazlılar oynadığı maçlarda 41 gol attı, kalesinde ise 55 gol gördü.

ADINI YAZDIRDI

Fraport TAV Antalyaspor'un ligde attığı gollerden 7'sini Fredy kaydetti. Takımda bu sezon en fazla gol atan futbolcu unvanını kazanan kırmızı beyazlıların 30 yaşındaki oyuncusu, sezonda 2'si kupa olmak üzere takımına 9 golle katkı sağladı. Fredy, 4 Mart 2021'de Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye konuk oldukları ve 1-1 berabere sona eren mücadelede, takımının Süper Lig'deki 1000'inci golünü atarak kulüp tarihine adını yazdırdı. Kırmızı beyazlılar, Süper Lig'de 1000 puan barajını da deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı 34. hafta mücadelesinde aştı. Hes Kalblo Kayserispor'u Naldo'nun golüyle 1-0 yenen kırmızı beyazlıların bu galibiyetle ligde 1002 puana ulaştı. Fraport TAV Antalyaspor, sezon sonu Süper Lig'de 1016 gol sayısı ve 1004 puana ulaştı.

İLKLERİ YAŞADI

Sezona Ali Şafak Öztürk başkanlığında ve Tamer Tuna'nın teknik direktörlüğünde başlayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 6'ncı haftasındaki Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası Tamer Tuna ile yollarını ayırdı. Ligin ilk yarısını 26 puanla 10'ncu sırada tamamlayan kırmızı beyazlılarda Ali Şafak Öztürk'ün istifası sonrası başkanlık görevini Mustafa Yılmaz devraldı. Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon 13 maçlık yenilmezlik serisiyle kulüp tarihinde ilki gerçekleştirdi. Ligde 42 hafta 44 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 1016 gole ve 1004 puana ulaştı. Fraport TAV Antalyaspor, kulüp tarihinde ilk defa 13 maçlık yenilmezlik rekorunun yanı sıra Türkiye Kupası'nda ise 21 yıl sonra ikinci kez final oynama başarısı gösterdi. İzmir'deki final maçında Beşiktaş'a 2-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'nı ikinci sırada tamamlayan kırmızı beyazlılar, tarihinde ilk defa Süper Kupa'da oynamaya hak kazandı.

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