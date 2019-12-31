En golcü Babel, en hırçın Marcao!

Ligin ilk yarısında Galatasaray’da 26 farklı futbolcu süre aldı. Sarı- Kırmızılı ekibe 2011’de transfer olan Muslera, 9. sezonunda da formasını kaptırmadı ve takımının en istikrarlı ismi olmayı başardı. Süper Lig’in ilk yarısındaki 17 maçın 16’sında forma giyen Uruguaylı, toplamda bin 440 dakika sahada kaldı. Muslera’yı 15 müsabakada bin 303 dakika süre bulan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao izledi. Ligde 15 müsabakada bin 290 dakika sahada kalan bir başka Brezilyalı savunmacı Mariano, en çok süre bulan üçüncü futbolcu oldu.

10 futbolcu gol attı

Galatasaray, sezonun ilk yarısında rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Ligin ilk yarısında forma giyen 26 futbolcudan 10’u gol sevinci yaşarken, Sarı-Kırmızılı ekibin en skorer ismi Ryan Babel oldu. Hollandalı futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı. Babel’i 3’er golle Falcao ile Belhanda izlerken, Andone, Feghouli 2’şer, Adem, Seri, Ömer Bayram, Nagatomo ve Taylan Antalyalı ise 1’er kez gol sevinci yaşadı. Aslan’ın 3 golünü ise Antalyaspor’dan Celustka, Göztepe’den Gassama ve Rizespor’dan Talbi kendi kalesine gönderdi.

1 kırmızı 7 sarı kart

Sezonun ilk yarısında en hırçın Galatasaraylı futbolcu olarak Marcao dikkati çekti. Sarı-Kırmızılı oyuncular, ligde geride kalan 17 maçta toplam 3 kırmızı, 42 sarı kart gördü. lk yarıda 1 kez kırmızı, 7 kez de sarı kartla cezalandırılan Brezilyalı Marcao, en hırçın futbolcu oldu. Marcao’yu 1 kırmızı, 1 sarı kartla Seri, 1 kırmızı kartla da Emre Mor takip etti.