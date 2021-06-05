En genç takım Türkiye

Artık başlamasına sadece 6 gün kalan EURO 2020 finallerinde ülkeler, 26 kişilik nihai listelerini UEFA'ya gönderdi. Milli Takımlar'ın kadrolarına baktığımızda turnuvanın en genç takımı, Türkiye! Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencilerinin yaş ortalaması 24.58... Milliler'in en genç oyuncusu, 21 Mayıs 2001 doğumlu olan ve ilk kez bu heyecanı yaşayacak Beşiktaşlı sol bek Rıdvan Yılmaz. En yaşlı futbolcumuz, 15 Temmuz 1985 doğumlu kaptanımız Burak Yılmaz.

En yaşlı ekip Belçika

A Milli Takımımız'ın ardından ülkeler listesinde ikinci sırada, kupanın favorilerinden İngiltere geliyor. İngilizler'in ortalaması 24.81. Üçüncü sırada 25.04 ile Ay-Yıldızlılar'ın grubundaki Galler bulunuyor. Bu üç ülkeyi de sırasıyla; Ukrayna (25.92), İspanya (26.08) ve yine bizim grubumuzdaki İsviçre (26.5) takip ediyor. Turnuvanın en yaşlı takımı ise bir zamanlar hep en genç jenerasyon olarak lanse edilen ve artık tecrübeli oyuncular haline gelen Belçika. Roberto Martinez'in ekibinin yaş ortalaması da 28.73.