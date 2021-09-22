En fazla kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, yaz transfer döneminde Juventus’tan ayrılarak eski takımı Manchester United’a dönen 36 yaşındaki Ronaldo, 125 milyon dolarla 2021 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Barcelona’dan ayrılarak Paris Saint-Germain’e (PSG) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon dolar kazancıyla Ronaldo’nun ardından ikinciliği elde etti.

Paris Saint-Germain takımında forma giyen Brezilyalı Neymar, 95 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

Cristiano Ronaldo Manchester United 125 milyon

Lionel Messi PSG 110 milyon

Neymar PSG 95 milyon

Kylian Mbappe PSG 43 milyon

Muhammed Salah Liverpool 41 milyon

Robert Lewandowski Bayern Münih 35 milyon

Andres Iniesta Vissel Kobe 35 milyon

Paul Pogba Manchester United 34 milyon

Gareth Bale Real Madrid 32 milyon

Eden Hazard Real Madrid 29 milyon

AA