En fazla kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, yaz transfer döneminde Juventus’tan ayrılarak eski takımı Manchester United’a dönen 36 yaşındaki Ronaldo, 125 milyon dolarla 2021 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.
Barcelona’dan ayrılarak Paris Saint-Germain’e (PSG) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon dolar kazancıyla Ronaldo’nun ardından ikinciliği elde etti.
Paris Saint-Germain takımında forma giyen Brezilyalı Neymar, 95 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.
Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:
Cristiano Ronaldo Manchester United 125 milyon
Lionel Messi PSG 110 milyon
Neymar PSG 95 milyon
Kylian Mbappe PSG 43 milyon
Muhammed Salah Liverpool 41 milyon
Robert Lewandowski Bayern Münih 35 milyon
Andres Iniesta Vissel Kobe 35 milyon
Paul Pogba Manchester United 34 milyon
Gareth Bale Real Madrid 32 milyon
Eden Hazard Real Madrid 29 milyon
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