En fanatik taraftar Trabzon’un!

ABD merkezli sosyal medya araştırma platformu San Baas Media, Twitter üzerinden 23 Mart’ta taraftarlara yönelik bir anket başlattı. Turnuva gibi gerçekleşen ve 4 ayrı kategoride toplam 64 takımın taraftarlarının yarıştığı oylama ‘Dünyanın en fanatik taraftarı kim?’ sorusuyla başladı. Final 1 hafta sürdü Oylamaya, Türkiye’den Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray katıldı. Tüm dünyada büyük bir ilgi ile takip edilen oylamada Türk finali oynandı. 1 hafta süren final eşleşmesine 454 bin 151 kişi katıldı. Trabzonspor, Beşiktaş’a karşı yüzde 50.7 oy oranına ulaşarak şampiyon oldu.