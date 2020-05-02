En fanatik taraftar Trabzonspor’un

ABD merkezli sosyal medya araştırma platformu San Baas Media, twitter üzerinden 23 Mart’ta taraftarlara yönelik bir anket başlattı. Turnuva gibi gerçekleşen ve 4 ayrı kategoride toplam 64 takımın taraftarlarının yarıştığı oynama bugün tamamlandı. Türkiye’den Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yer aldığı oylama, ‘Dünyanın en fanatik taraftarı kim’ sorusuyla başladı. A Grubu’nda yer alan Galatasaray, grup finalinde Hindistan’ın Kerala Blasters ile karşı karşıya geldi. 222 bin 216 oy kullanılan finalde Hindistan ekibi, yüzde 52.8’lik oy oranıyla grubu lider tamamlamıştı. B Grubu’nda ise Fenerbahçe ve Trabzonspor yer aldı. Fenerbahçe, yarı finalde Corinthians’a elenirken, Brezilya ekibi finalde Trabzonspor ile karşılaştı. Bordo-mavililer, 171 bin 905 oy kullanılan grup finalinde, Corinthians’ı yüzde 50.5 oy alarak geçti. C Grubu’nda Türkiye’den herhangi bir takım yer almazken, finalde İtalya’nın Juventus ve Arjantin’in Boca Juniors ekipleri karşı karşıya geldi. 114 bin 16 oy kullanılan grup finalinde Boca Juniors, Juventus’u yüzde 61.3’lük oranla geçerek grubu zirvede bitirdi. D Grubu’nda yer alan Beşiktaş ise finalde Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli ile karşılaştı. 216 bin 661 oy kullanılan final mücadelesinde siyah-beyazlılar, yüzde 50.4 oy oranıyla rakibini geçti.

Finalde rekor oy kullanıldı

Trabzonspor yarı finalde Hindistan ekibi Kerala Blasters ile eşleşirken, Beşiktaş ise Arjantin temsilcisi Boca Juniors ile karşı karşıya geldi. 297 bin oy kullanılan mücadelede Trabzonspor, Kerala Blasters’i yüzde 50.8’lik oy oranıyla geçen taraf oldu ve adını finale yazdırdı. Diğer yarı final mücadelesinde ise 328 bin 550 oy kullanıldı. Bu oylamada Beşiktaş, Boca Juniors karşısında yüzde 51.6’lık oy oranıyla finale kalan ekip oldu. Dünya üzerinde 64 takımın yer aldığı turnuvada Türk finali oynandı. 25 Nisan’da başlayan ve 1 hafta süren oylamaya rekor katılım gerçekleşti. 454 bin 151 oy kullanılan final karşılaşmasında Trabzonspor, Beşiktaş’a karşı yüzde 50.7 oy oranına ulaşarak üstünlük kurdu. Bordo-mavililerin birinci olduğu turnuvayı Beşiktaş ikinci olarak tamamlarken, Boca Juniors üçüncü, Kerala Blasters ise dördüncü oldu.

Bozhan Memiş / İSTANBUL (İHA)