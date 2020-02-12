En Etkili Kalça Küçültme Hareketleri Ve Egzersizleri - Tavsiyeler

Kalça bölgenizde kilo kaybı ve incelme sağlamak için, bu bölgeye yönelik belirli egzersizleri düzenli olarak yapmanız gerekmektedir. Bu egzersizler sayesinde, kalça bölgenizin incelmesini sağlayabilirsiniz.

Genellikle kalça bölgesinin kalınlığı sebebiyle sorun yaşayan Türk kadınlarının, genetik olarak bu bölgede kilo alımına yatkınlığı olduğu bilinmektedir. Zayıf olsalar dahi, geniş basen sorunu kadınlarda olabilen bir durumdur.

Kalçalardaki kilo birikiminin en önemli sebebi ise, karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme şekli ve hareketsiz bir yaşamdır. Dengeli beslenme ile birlikte düzenli egzersiz, kalçadaki yağ birikimini yakmak için oldukça etkilidir. En etkili kalça küçültme hareketlerini sıralayalım.

Bird Dog Hareketi

Bu harekete başlamadan önce, dizlerin üstüne çökerek yere oturulmalıdır. Eller omuz altında, dizler ise kalçaların altında olmak üzere hizalanmış şekilde bedeniniz ile bir dörtgen oluşturmalısınız.

Sonraki aşamada, sol kol önde doğru kalkarken, sağ bacak olabildiğince gerilerek arkaya doğru uzatılır. Ve bu anda karın kasları sıkılmalıdır. Bu hareketi 5 kez tekrarlayıp, sağ kol - sol bacağa geçilmelidir. Harekete alışıldığında tekrar sayısı artırılarak, düzenli olarak her gün tekrarlanmalıdır.

Squat

Ayaklar omuz hizasında açılır. Kollar öne doğru uzatılır ve dizler kırılarak eğilme hareketi yapılır. Dizler bükülmeye başlanırken, kalça olabildiğince geriye çıkarılmalıdır. Omuz, omurga ve bel kısmı düz tutulmalıdır.

Kalça eklemi dizlerden aşağı gelene dek, eğilmeye devam edilmelidir. İlk başta kolları öne uzatmak zor geldiği takdirde, alışana dek eller bele konulabilir. Bu hareket için 10 set başlangıçta yeterli gelecektir. İlerleyen zamanlarda sayı artırılabilir.

Tek Bacak Kaldırma Hareketi

Düz bir zeminde yan olarak yatılır. Altta kalan kol üzerinde, üst beden yukarı kaldırılır ve eller ile baş desteklenir. Üstte kalan bacak olabildiğince yukarı kaldırılır ve tekrar öteki bacağın üzerine indirilir. 10 seri şeklinde ve 3 set olarak bu hareket tamamlanır ve diğer bacağa geçilir.

Bu hareket yapılırken, karın ve kalça bölgesindeki kaslar sıkılmalıdır. En etkili kalça hareketleri arasında olan bu egzersiz yapılırken, önce bir bacak daha sonra öteki bacak çalıştırılır.

Bacakları Mideye Doğru Çekme Hareketi

Düz bir yere sırt üstü olarak uzanılır. Kollar vücuda paralel olacak şekilde, avuç içleri yere bakmalıdır. Her iki bacak aynı andan dizden kırılarak, mideye doğru çekilir. Bu anda, kalça bölgesi biraz havaya kalkar. Buna dikkat edilmelidir. Bu hareketi 10 kez tekrar ettikten sonra, 20 saniye kadar dinlenip, 3 set şeklinde yaparak hareket tamamlanır.

Sandalye Pozisyonu Hareketi

Bu harekete başlamadan önce ayaklar omuz hizasında açılır. Avuç içleri birbirine dönük olarak kollar havaya kaldırılır. Nefes alıp, sandalyeye otururmuş gibi yavaş bir şekilde eğilip, 30 saniye bu şekilde kalınır. Sonra tekrar ayağa kalkılır.

En etkili kalça eritme hareketlerinden biri olan sandalye pozisyonu hareketi, evde de rahatça yapılabilir. Bu hareket günde iki kez 10 set şeklinde ve düzenli olarak yapıldığında, kalça bölgesinin sıkılaşmasını sağlayacaktır.

Çapraz Mekik Hareketi

Düz bir yere uzanılarak, eller başın altında birleştirilir. Sağ bacak dizden kırılarak karına doğru çekilirken, sol omuz dize doğru kaldırılır. Aynı biçimde sol bacak ve sağ omuz için de aynı hareket tekrarlanır. Bu hareket de kalça küçültme hareketi olarak, oldukça etkili bir harekettir. Çapraz mekik hareketini günde 3 kez,10 set şeklinde yapmak yeterli olacaktır.