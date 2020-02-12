Omuz geliştirme hareketleri yapmaya başlamadan önce ısınma hareketleri mutlaka yapılmalıdır. Omuz geliştirme hareketlerine başlamadan önce ısınma hareketlerinin yapılmış olması, olası bir sakatlığı önlemektedir.

En Etkili Fitness Omuz Hareketleri

Yan profilden bakınca omuzların ince ve çengel gibi görünmesini istemeyenler, fitness omuz hareketlerini aşamalı bir şekilde yapmalıdır. Ön ve yan omuz kaslarını çalıştırmak için 3 kilogramlık dambıllar kullanılmalıdır. Ayaklar omuz genişliğini geçmeyecek şekilde ayarlanmalı ve dambıllar baldırların üzerinde tutulmalıdır. Nefes almaya paralel olarak dambıllar omuz hizasına kadar kaldırılmalıdır.

Fitness Omuz Hareketleri Bilinmesi Gerekenler ve Tavsiyeler

Geniş ve güçlü bir fizik için omuz hareketleri son derece önemlidir. Giyilen giysinin güzel görünmesi için omuz kaslarını harekete geçirecek fitness omuz hareketlerini yapmak gerekmektedir. Fitness omuz hareketleri genel olarak spor salonlarında yapılıyor olsa da evde bu hareketleri uygulamak mümkündür.

Fitness Omuz Geliştirme Hareketleri

Küçük kas grubundan olan omuz kasları için farklı aralıklar ile antrenman yapmak gerekmektedir. Ayakta dik bir pozisyonda durulur ve ele alınan bar, geniş açı ile tutulur ve omza doğru çekilir. Barın geniş açı ile tutulmasının nedeni, omuzların dış kenarlarını çalıştırmak ve omuzları genişletmeyi kolaylaştırmaktır.

Evde Yapılabilen Fitness Omuz Hareketleri

Neredeyse bütün vücut kaslarını çalıştıran şınav, evde rahatlıkla uygulanabilmekte ve omuz kaslarının geliştirilmesinde yardımcı olmaktadır. Omuz kasına normal şınavdan daha çok etki eden omuz şınavı için ayaklar omuz genişliğinde açılırken belden yukarısı aşağı eğilmelidir. Bacaklar dizlerden kırılmadan kalça kaldırılır, topuklar yerden kesilerek sadece ayak parmakları üzerinde burun yere değecek kadar eğilmeye çalışılır.

Sırt ve arka omuz kaslarını çalıştıran egzersiz için sehpaya dik bir şekilde oturulmalıdır. Barı kavradıktan sonra bar dik bir şekilde baş üzerinde kaldırılmalıdır. Omuz genişletmek için oldukça iyi bir egzersiz için ayaklar omuz genişliğinde açılmalı ve iki ele birden dambıl alarak omuz hizasına kadar yana doğru açılmalıdır.

İdeal Fitness Omuz Hareketleri

Düzenli ve yoğun bir şekilde spor yapanlar, omuz bölgesi kasların gelişmesine önem göstermektedir. Omuz kaslarını çalıştırmak için en ideal fitness omuz hareketlerinden biri de ön dambıl kaldırma hareketidir. Ön dambıl kaldırma hareketini ilk defa uygulayacak olanlar, hafif ağırlıklar ile başlamaları uygundur.

Ön dambıl kaldırma hareketi ile çok benzer bir hareket olan ön halter kaldırma hareketi, son derece etkili bir harekettir. Bu hareketi yaparken bar yerine halter kullanılmakta olup halteri kaldırmadan önce herhangi bir sağlık sorunu oluşturmaması için nefes alıp verilmelidir. Hayalindeki omuzlara kavuşmayı düşünenler, fitness omuz hareketlerini düzenli bir şekilde yapmalıdır.

Fitness Omuz Hareketlerinin Faydaları

Harika geliştirilmiş omuzlar olmadan, güzel bir vücuttan söz etmek mümkün değildir. Karizmatik ve etkili bir görünümün yanı sıra dik bir duruş kazanılmaktadır. Doğru hareketlere ağırlık verilmesi, omuzların gelişmesini sağlamaktadır. Kişinin boy ve kas ölçüsü, yapılan fitness omuz hareketlerinin değişmesine neden olmaktadır. Düzenli bir şekilde yapılan fitness omuz hareketleri, kas gelişimini hızlandırmaktadır.

Yapılan fitness omuz hareketleri kişinin sağlığına olumlu etki yapmakta ve omuz bölgesindeki ağrıların kesilmesini sağlamaktadır. Fitness omuz hareketleri için bar, dambıl ve egzersiz lastiği ekipmanları kullanılmaktadır. Günümüzde birçok kişinin omuz bölgelerindeki ağrıdan şikayetçi olduğu göz önüne alındığında, fitness omuz hareketleri daha önemli bir hale gelmektedir. Başlangıç seviyesindeki fitness omuz hareketleri, her yerde yapılabilmektedir.



