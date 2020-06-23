En çok Türkler aldı: Barcelona’nın token’ı kapış kapış satıldı

İspanyol futbol devi Barcelona’nın Blockchain şirketi Chiliz iş birliğiyle çıkardığı taraftar token’ı Barcelona Fan Token (BAR), bugün satışa sunuldu.

Chiliz.net ve Socios.com token platformları aracılığıyla satılan BAR için ayrılan miktar, iki saatten daha az bir sürede tükendi. Toplamda 1.3 milyon dolarlık BAR satışı gerçekleştirilirken tepe noktada 777 bin dolarlık BAR’ın satılması, iki dakika bile sürmedi.

Chiliz CEO’su Alexandre Dreyfus, satışa 106 ülkeden 4000’den fazla katılım olduğunu bildirdi. Dreyfus’un açıkladığı rakamlara göre en çok katılım ise açık ara Türkiye’den oldu. Türkiye’yi Polonya, Japonya, Fransa ve İspanya izledi. Chiliz CEO’su ayrıca satışa sunulan miktarın 5 katı talep olduğunu ifade etti.

BAR, gerçekleştirilen token arzı sonrası, Çarşamba günü hem Chiliz.net üzerinde alım satıma açılacak. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray’ın taraftar token’ı GAL da işlem görmeye başlamış ve token, arza katılanlara borsada listelendikten sonra birkaç kat getiri imkanı sağlamıştı.

Chiliz’in kripto parası CHZ de Türkiye’de yoğun bir ilgi görüyor. Kripto para, Binance’ten sonra en çok Paribu üzerinde alınıp satılıyor. Son verilere göre, Paribu’daki CHZ/TRY çiftinin 24 saatlik işlem hacmi 5.5 milyon dolar. Binance’teki rakam ise 12.5 milyon dolar civarında. (Uzmancoin)







