En çok tercih edilen estetik uygulamalar

Günümüzde daha fazla sayıda erkeğin estetik operasyon yaptırdığı bilinen bir gerçek. Tercih edilen operasyonların büyük bir çoğunluğu minimal invaziv ya da iğneli operasyonlar. İnternet ve sosyal medya sayesinde, hem erkekler hem de kadınlar bu prosedürlerin neyi gerektirdiğini ve neler yapabileceklerini daha iyi anlıyor.

Genel olarak, estetik ameliyatı olan erkekler farklı sonuçlar arıyor ve genel olarak estetiğe kadınlardan daha farklı yaklaşıyor. Çoğu erkeğin estetik ameliyat olurken sahip olduğu en büyük korku, ameliyatı yaptırdıklarının belli olmasıdır. Özellikle liposuction ve rinoplasti gibi yaygın prosedürler söz konusu olduğunda sonuçların erkeksi görünmesini ve mevcut özellikleriyle uyum sağlamasını isterler. Tüm bu kriterler göz önüne alındığında erkekler vücut şekillendirme, göz kapağı kaldırma, burun estetiği ve saç ektirme estetiklerini daha fazla talep ediyorlar.

Burun Estetiği (Rinoplasti)

Günümüzde yapılan tüm rinoplastilerin üçte biri erkeklere uygulanıyor. Tek bir prosedür ile yüzün görünüşünü tamamen değiştirebilecekleri ve muazzam bir fark yaratabilecekleri bir operasyondur. Erkeksi görünüme sahip, işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirecek burun estetiği beklentisi içindeler. Kapalı teknikle yapılan, dışarıdan görünen bir iz oluşmayan, operasyon geçirildiği anlaşılmayan, doğal görünen burun estetiği operasyonu istiyorlar.

Erkeklerde Meme Küçültme (Jinekomasti)

Jinekomasti ameliyatı veya erkeklerde meme küçültme, erkekler arasında yıldan yıla en yaygın diğer estetik prosedürlerden biri haline gelmektedir. Jinekomasti, erkeklerde büyümüş göğüsler için kullanılan tıbbi terimdir. Cerrahi prosedür genellikle bölgeyi çevrelemek için liposuction ile birlikte dokunun çıkarılmasını içerir. Jinekomasti oldukça yaygın bir durumdur ve doğumda erkeklerin yaklaşık yarısını ve 50 ila 69 yaşlarındaki dört erkekten birini etkiler.

Blefaroplasti (Göz Kapağı Cerrahisi)

Yorgun ve yaşlı göründükleri şikayetiyle gelen erkekler yüz germe yerine göz kapağı estetiği talep ediyorlar. Çoğu erkek ilk olarak gözlerinin çevresindeki yaşlanma belirtilerini fark eder ve tipik olarak göz torbaları veya fazla göz kapağı derisinin kendilerini daha yaşlı göstermesine neden olduğunu düşündüklerinden şikayet eder. Bu nedenle, blefaroplastinin erkekler için en popüler prosedürler arasında yer almaktadır.

Göz kapağı estetiği, üst veya alt göz kapaklarına (genellikle her ikisine de) uygulanır ve fazla deriyi gidererek kırışıklıkları yumuşatır ve göz çevresinin daha pürüzsüz ve genç görünmesini sağlar. Kısa iyileşme süresi ve etkili sonuçlar sağlaması operasyonunun tercih edilme sebepleri arasındadır.

Liposuction ile Vücut Şekillendirme

Erkekler liposuctionı incelmek için değil, güçlendirmek için talep ediyorlar. Bellerindeki yağ birikintisinden kurtulmak istiyorlar ama aynı zamanda onları daha güçlü gösteren ve erkeksi hatlar da istiyorlar. Erkekler için mesele sadece istenmeyen yağlardan kurtulmak değil, aynı zamanda kasları büyütmek ve güçlendirmektir. Geniş omuzlar, ince bel, düz bir karın ve dar kalçalı olmak istiyorlar. Alınan fazla yağlar, vücudu şekillendirmek için kullanılıyor. Pektoral destek oluşturmak için kasın altına veya kasın içine enjekte edilebiliyor.

Saç Ekimi

Saç ekimi erkekler arasındaki en yaygın estetik prosedürler arasında yer alır. Androjenik alopesi (genellikle erkek tipi kellik olarak anılır) ve adından da anlaşılacağı gibi, erkeklerin en çok uğraştığı sorunlardan biridir.

Saç ekiminin erkekler için en popüler kozmetik prosedürler arasında olması anlaşılabilir bir durumdur, ancak günümüzde daha fazla erkeğin onları aramasının nedenlerinden biri, saç ekimindeki gelişmelerdir. Günümüzde daha az iz oluşumu, daha doğal görünümlü sonuçlar saç ekimine olan talebi artmasını sağlamaktadır.

FUE ve alt grubu saç ekimi teknikleri ile başın arka kısmından alınan saç greftleri dökülen alanlara transfer edilir. Kesi ve dikiş kullanılmaması, prosedürün tek tek alınan saç greftleri ile yapılması sağladığı avantajlar arasındadır. Sadece kafa derisinde değil sakal, bıyık ve kaş ekiminde de aynı teknikler kullanılmakta ve oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Dermal Dolgular

Dermal dolgu da erkeklere uygulanan estetik operasyonlar arasında yer almaktadır. Özellikle güçlü bir çene yapısına sahip olmak isteyen erkekler çene dolgusu estetiğini tercih etmektedir. Çoğu erkek için keskin bir çene ve güçlü bir çene çizgisi erkeklik ve gençliğin belirtileridir. Bu nedenle çene çevresindeki cildin sarkmasını önlemek için dolgu maddesi kullanmak en yaygın talep edilen estetik operasyonlardan biridir.

Nörotoksin Enjeksiyonları

Botulinium toksini gibi nörotoksinler erkekler için açık ara en yaygın kozmetik prosedürdür. Bu enjekte edilebilir toksinler alındaki, kaşların arasındaki ve göz çevresindeki kırışıklıkları yumuşatır, bu da erkeklerin yaşlanmanın gözle görülür belirtileriyle mücadele etmesini kolaylaştırır.

Erkek hastaları genellikle çok derin kırışıklıkları gidermeye çalışıyorlar, ancak çizgilerin tamamen yok edilmesini beklemiyorlar. Erkeklerin botoks alırken dikkate almaları gereken en büyük şey, onu kimin uyguladığıdır diyor. Erkeklerde botoks daha farklı kriterlere sahiptir. Erkeklerde donuk görünümlü sonuçlardan kaçınmak için genellikle daha az nörotoksin uygulanmaktadır.