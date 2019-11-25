En çok penaltı Fenerbahçe’ye

Sarı-Lacivertliler, sezonun ilk maçı olan Gaziantep mücadelesinde 3 penaltı birden kazanmıştı. Bunlardan 2’si gol oldu, Moses birini kaçırdı. Fenerbahçe, ligin milli aradan önce oynadığı son karşılaşmada Kasımpaşa karşısında da 2 defa beyaz noktaya gitti. Vedat Muriç, iki vuruşta da topu ağlara gönderdi. Kanarya, dün bir kez daha penaltı kazandı, Emre yararlanamadı. Sarı- Lacivertliler, 6 penaltıyla bu alanda ligin zirvesinde.

Yeni Malatya alışık değil

Ligin ilk 11 haftasında, Sarı-Kırmızılı takım aleyhine hiç penaltı kararı çıkmamıştı. Farnolle, Moses’a yaptığı hareket sonrası ilk kez beyaz noktada bir rakiple karşılaştı ve vuruşu kurtardı. Bu sezon Sergen Yalçın’ın öğrencileri lehine ise 4 penaltı düdüğü çalmıştı. Yeni Malatyaspor, bunların hepsini gol attı. Dünkü maçın ardından, ligde aleyhine penaltı kararı verilmeyen sadece iki takım kaldı: Fenerbahçe ve Galatasaray!