En çok oynayan kaleci Muslera

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, takımda 21 maçla Fenerbahçe’ye karşı en fazla forma giyen isim olarak bulunuyor.

27 Eylül 2019, Cuma 06:01
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En çok oynayan kaleci Muslera

33 yaşındaki file bekçisinin ardından Fenerbahçe derbisinde en fazla forma giyen isim ise kaptan Selçuk İnan. Selçuk, lig, Türkiye kupası ve Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye karşı 19 kez mücadele etti.  

*Muslera ve Elmander buluşma sırasında böyle sarıldı

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