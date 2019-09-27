En çok oynayan kaleci Muslera

33 yaşındaki file bekçisinin ardından Fenerbahçe derbisinde en fazla forma giyen isim ise kaptan Selçuk İnan. Selçuk, lig, Türkiye kupası ve Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye karşı 19 kez mücadele etti.

*Muslera ve Elmander buluşma sırasında böyle sarıldı