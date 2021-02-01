En çok kazanan sporcular hangi 'spor dalında' yarışıyor?

Sporda en iyi ciro portföyüne sahip olan ünlü tenisçi Federer, araştırma şirketlerinin sporcu kazançlarını takip etmeye başladığı ilk yıl olan 1990'dan bu yana zirveye çıkan dokuzuncu sporcu oldu. Ayrıca Federer, dünyaca ünlü sponsorlarıyla kazanç anlamında ilk sıraya oturan ilk tenisçi olma özelliğini de taşıyor. Cristiano Ronaldo kendi "CR7" markası ve marka değerini hepimizin bildiği firmalardan sponsorluk için yaklaşık 45 milyon dolar kazanırken, Lionel Messi ise yine marka sponsorluklarıyla 32 milyon dolar kazandı.

"Artık spor dalı seçerken tenis branşını göz ardı etmeyin derim"

Turnuvalardan 3.4 milyon dolar kazanan Japon tenisçi Naomi Osaka dünyaca ünlü spor giyim firması, araç firması ve olimpiyat sponsorları ile birlikte 37 milyon dolar toplayan bir başka "rüya ciro oyuncusu" oldu. Tenis sporcusu dışında başka hiçbir spor dalında hiçbir kadın sporcu bu rekoru henüz kıramadı. Naomi Osaka, Maria Sharapova’nın 2015 yılında 29,7 milyon dolarlık rekorunu da kırmış oldu. Bu arada Osaka en çok kazanan 100 sporcu arasında 29. sırada yer alıyor. Osaka’nın başarısı ve dolayısıyla geliri tesadüf değil. 3 yaşında ailesiyle birlikte ABD’ye taşınan Osaka, 16 yaşında profesyonel bir tenisçi oldu ve dünyada 1 numara olan ilk Asyalı tenisçi ünvanını elinde bulunduruyor. Ayrıca Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Japonya’yı temsil edecek.

Osaka bir röportajında ise marka ekibini kendi misyonuna uygun olarak seçmenin gelişim için çok önemli olduğunun farkında olduğunu ifade etmişti. (Forbes)

Diğer spor dallarında durum nasıl?

Dünyada en çok kazanan diğer spor dallarına gelince basketbolda NBA sporcularını unutmayalım. NFL Ligi ise organizasyonların en az yapıldığı 2020 yılında sezonun yaza denk gelmesi nedeniyle pandemi etkisini lig olarak en iyi şekilde geçirdi diyebiliriz. Pandemide kriket ve Amerikan futbolu dışındaki hemen her spor 2020 yılında olumsuz etkilendi. Oyuncu kazançlarının lig bazında spor dallarına göre dağılımında basketbol , futbol , amerikan futbolu ve tenis branşları şeklinde sıralanıyor. Artık sporcuların gelir düzeylerini spor başarıları kadar marka etkileşimleriyle de belirleyici olduğunu bir kez daha görüyoruz diyebiliriz.

(TRT Spor)