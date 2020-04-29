En çok görev yapan hakemler Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık
Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken en çok maça çıkan hakemler Ali Palabıyık ile Cüneyt Çakır oldu. VAR sisteminin devam ettiği Süper Lig'de orta hakem olarak 16'şar maça çıkan Cüneyt Çakır ile Ali Palabıyık'ın ardından 15 maç ile Ali Şansalan geldi.
Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken en çok maça çıkan hakemler Ali Palabıyık ile Cüneyt Çakır oldu. VAR sisteminin devam ettiği Süper Lig'de orta hakem olarak 16'şar maça çıkan Cüneyt Çakır ile Ali Palabıyık'ın ardından 15 maç ile Ali Şansalan geldi.
İşte Süper Lig'de bu sezon maç yöneten hakemler
16 - Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık
15 - Ali Şansalan
14 - Fırat Aydınus, Arda Kardeşler, Halil Umut Meler
13 - Hüseyin Göçek, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan, Zorbay Küçük
12 - Yaşar Kemal Uğurlu
Süper Lig'de bu sezon kırmızı kart gösteren hakemler
9 - Ali Palabıyık
8 - Halil Umut Meler
6 - Abdülkadir Bitigen
Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı kararı veren hakemler
10 - Abdülkadir Bitigen
7 - Halil Umut Meler
7 - Cüneyt Çakır