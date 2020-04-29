En çok görev yapan hakemler Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık

Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken en çok maça çıkan hakemler Ali Palabıyık ile Cüneyt Çakır oldu. VAR sisteminin devam ettiği Süper Lig'de orta hakem olarak 16'şar maça çıkan Cüneyt Çakır ile Ali Palabıyık'ın ardından 15 maç ile Ali Şansalan geldi.

İşte Süper Lig'de bu sezon maç yöneten hakemler

16 - Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık

15 - Ali Şansalan

14 - Fırat Aydınus, Arda Kardeşler, Halil Umut Meler

13 - Hüseyin Göçek, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan, Zorbay Küçük

12 - Yaşar Kemal Uğurlu

Süper Lig'de bu sezon kırmızı kart gösteren hakemler

9 - Ali Palabıyık

8 - Halil Umut Meler

6 - Abdülkadir Bitigen

Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı kararı veren hakemler

10 - Abdülkadir Bitigen

7 - Halil Umut Meler

7 - Cüneyt Çakır



