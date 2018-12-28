En çok Fatih Terim konuşuldu

Ajans Press, Süper Lig’de görev yapan hocaların medya karnesini çıkardı. Buna göre 2018’de en çok konuşulan antrenör, hakkında 26 bin 800 haber çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oldu.

En çok konuşulan 2. hoca, Beşiktaş’ta 4. sezonunu geçiren ve 22 bin 531 habere konu olan Şenol Güneş. Konyaspor’a dönen Aykut Kocaman, 13 bin 239 haberle 3. sırada.

Trabzonspor’un başına geldikten sonra başarılı bir ivme yakalayan Ünal Karaman, 8 bin 962 haberle 4. olurken, Samet Aybaba 7 bin 195 haberle ilk 5’te yer almayı başardı.

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