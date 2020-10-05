En çok Diabate'ye yarayacak

Trabzonspor'un Leicester City'den kadrosuna kattığı Fousseni Diabate'nin, Gaziantep FK karşısında pek hazır olmadığı görüldü. 24 yaşındaki futbolcunun, Milli arada fizik açığını kapatması ve forma rekabetine girmesi bekleniyor.

05 Ekim 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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En çok Diabate'ye yarayacak

Karadeniz devinin, İngiliz temsilcisi Leicester City'den kadrosuna kattığı Fousseni Diabate, Gaziantep FK karşısında siftah yaptı. 73. dakikada Ekuban'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez Bordo-Mavili formayı giyen Malili kanat oyuncusunun pek hazır olmadığı görüldü. 24 yaşındaki futbolcunun, Milli arada fizik açığını kapatması ve forma rekabetine girmesi bekleniyor.

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