En büyük Trabzon!

Bordo-Mavililer bu sezon büyük maçlarda büyük oynadı... Sezon başından bu yana ligin en iyi futbol oynayan ekipleri arasında yer alan Trabzonspor, ezeli rakiplerine bu yıl zor anlar yaşattı. Fırtına, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı, Karadeniz’den eli boş gönderdi. Galatasaray’ı 4-0 yenen ve Sarı-Kırmızılılar’a büyük bir hezimet yaşatan Fırtına, Fenerbahçe’yi de affetmedi. Karadeniz devi, Sarı-Lacivertliler’i 2-1 mağlup ederek, 7 sezon sonra rakibini devirmeyi başardı.

Sahasında kaybetmedi

Medical Park Stadyumu’nda bu sezon derbi kaybetmeyen Fırtına, Beşiktaş’ı da 2-1’le geçti ve tam 8 sene sonra aynı sezon içerisinde 3 ezeli rakibini de yenerek, hasretine son verdi. Trabzonspor, deplasmanda ise Beşiktaş’la 2-2, Fenerbahçe’yle de 1-1 berabere kalırken, yalnızca Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. 4 büyükler arasında oynanan maçlara bakıldığında 11 puan toplayan Karadeniz ekibi, bu alanda zirvede yer aldı. Fırtına’yı, Galatasaray (8), Beşiktaş (6) ve Fenerbahçe (5) takip etti.