En başarılı ortaklar: Taffarel ve Muslera

Galatasaray, 22. lig şampiyonluğu ve 18. Türkiye Kupası’nı kaldırdığı sezonda takımın en önemli noktası, kalesi oldu. Kaleci Fernando Muslera, 2011’den beri forma giydiği Cim-Bom’da 8. yılında 5. şampiyonluğunu aldı.

Uruguaylı eldiven, bu süre zarfında 1 şampiyonluk elde eden Fenerbahçe ve 2 kez sevinen Beşiktaş’tan daha başarılı oldu. Tecrübeli kaleci ayrıca 3 Türkiye Kupası ve 3 de Süper Kupa kazandı. Muslera’nın tüm başarılarında kaleci antrenör Claudio Taffarel’in payı vardı.

Sarı-kırmızılı kulübün tarihinde hem futbolcu hem de antrenör olarak efsaneleşen Brezilyalı, kupa kazanmaya devam etti. Futbolculuğunda 2 lig, 1 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası kazanan Taffarel, antrenörlükte de 5. lig şampiyonluğunu ve 3. Türkiye Kupası’nı aldı.

Muslera ile çalıştığı her dönemde başarılı olan tecrübeli hoca, müthiş bir ortaklık kurdu. Muslera, Taffarel’in görev almadığı sezonları hep boş geçti. Taffarel de Galatasaray’da görev aldığı her sezonda hem kaleci hem de antrenör olarak hep başarı sağladı.

Taraflı tarafsız alkış

Lig ve kupa şampiyonu Galatasaray’da, Muslera ile Taffarel saha dışı profesyonellikleriyle de alkış alıyor. Hiçbir kavga ve olayda yer almayan ikili, sakin yapılarıyla beğeni topluyor.

Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Muslera ve Taffarel, camialarındaki başarıları kadar Türk futbolunda da önemli bir yer edindi.

(Milliyet)