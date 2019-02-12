En başarılı Japon, Kagawa

Siyah-Beyazlılar’ın Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Shinji Kagawa, Kara Kartal’daki ilk maçında ortaya koyduğu harika performansla göz kamaştırmıştı. Tecrübeli futbolcu, 81. dakikada dahil olduğu Antalyaspor mücadelesinde 3 dakikada 2 gol atarak Beşiktaş macerasına iyi bir başlangıç yapmıştı.

Kara Kartal’ın Bursaspor’la oynadığı lig mücadelesine de sonradan dahil olan Kagawa, takımına gol ya da asist katkısı yapamasa da etkili görüntüsüyle yıldızını parlatmıştı. Kariyerinde birçok önemli başarıya imza atan Kagawa, UEFA organizasyonlarında oynayan en başarılı Japon futbolcu olmayı başardı.

Her alanda zirvede

UEFA’nın internet sitesi, Japonya Ulusal Kuruluş Günü dolayısıyla UEFA kulüp organizasyonlarının en başarılı Japon futbolcularını listeledi. Beşiktaşlı Kagawa, hem maç hem de gol sayısı bakımından listede başı çekti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Borussia Dortmund ve Manchester United formalarıyla çıktığı 53 karşılaşma ve attığı 11 golle vatandaşlarını geride bıraktı. Kagawa, Devler Ligi’nde 33 maçta 4 golle oynadı. Galatasaray’ın sol beki Nagatomo, Inter’de oynadığı dönemde çıktığı 30 maçla UEFA organizasyonlarının 6. en deneyimli Japon futbolcusu oldu.