Ada futbolunun en köklü kulüpleri arasında yer alan Fulham, önceki gece kulüp tarihinin en mutlu günlerinden birini yaşamıştı. Championship’te sezonu; Leeds United, West Bromwich ve Brentford’un ardından dördüncü sırada tamamlayarak İngiltere Premier Lig’e yükselmek için Play-Off turuna çıkmaya hak kazanan Londra kulübü, istediğini almıştı. Play-Off finalinde Brentford’u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden Fulham, bi ryıllık aranın ardından tekrar Premier Lig’e yükselmeyi başardı. Fulham, bu sonucun ardından büyük bir gelirin de sahibi olmayı başardı. Başkent ekibi, Premier Lig’in yolunu tutarak kasasına tam 150 milyon Euro (1.2 milyar TL) koymayı garantiledi.

Liverpool’la neredeyse aynı!

Premier Lig’de geçen sezon Jürgen Klopp yönetiminde şampiyonluk yaşayan Liverpool, 160 milyon Euro’luk gelirelde etmişti. Bu alanda 150 milyon Euro’luk üst lige çıkma geliriyle Avrupa’da ikinci sırada yer alan Fulham, kendi liglerini zirvede tamamlayan Juventus ve Real Madrid gibi devlere de büyük fark attı. İtalya Serie A’da şampiyon olan Juventus, 123 milyon Euro’luk gelirle bu alanda üçüncü, İspanya La Liga’yı zirvede kapatan Real Madrid ise 68 milyon Euro’luk bedelle dördürcü oldu.

Süper Lig’de ilk kez şampiyonlukla tanışan Başakşehir ise 17 milyon Euro’luk şampiyonluk geliri elde etmişti.

Düştüğü için 50 milyon Euro aldı!

Futbol ekonomisinin devasa boyutta olduğu İngiltere’de 2013’te Premier Lig’e yükselen Crystal Palace, 130 milyon Euro’yu kasasına koymuştu. Fulham, bu gelirle Palace’ın bedelini de geride bırakmayı başardı. 2019 yazında Premier Lig’e veda eden Fulham, o sezon ligde 50 milyon Euro’luk paraşüt ödemesi almıştı.

Paraşüt ödemesi bir alt lige düşen takımların mali çöküş yaşamamaları için ekonomik olarak dengelenmesini sağlıyor...