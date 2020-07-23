Coronavirus salgını sonrasında ligler seyircisiz oynanmaya başlamıştı. Süper Lig'de boş tribünler öncesinde ise tribün desteğinden mahrum olan takımlar şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Şampiyon Başakşehir ise ilk 25 hafta en az seyirci ortalamasıyla oynadı.

Passolig'den alınan bilgilere göre Süper Lig'in ilk 25 haftasında tribünlerinde en çok taraftar bulunan takım Galatasaray oldu. Toplamda 454.317 tarafın Türk Telekom Stadı'nda maç izlediği belirtildi. Pandemi öncesinde performansı zirve yapan ve her geçen maçta tribünleri daha dolu olan Sarı-Kırmızılı takım pandemi sonrası adeta dibi gördü.

Şampiyon Başakşehir'in maçlarına ise totalde 37.602 taraftar gitti. Başakşehir bu alan ilk 25 haftada en az seyircili takım oldu.

İlk 25 haftada takımların ve statların doluluk oranı ise aşağıdaki tabloda yer alıyor.