En anlamlı şampiyonluk

Çanakkale Şehitleri’ni Anma Kupası, Eceabat’ta düzenlendi ve Türkiye’den 36 takım katıldı. 10 ve 11 yaş kategorisinde düzenlenen en anlamlı turnuvada U11 kategorisinde şampiyon, İstanbul Erokspor’u 6-5 mağlup eden Fenerbahçe oldu.

U10’da ise Altınordu, Çorlu Altınoran’e yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe’nin U10 ekibi ise Bursaspor’u penaltılarla yenerek turnuvayı 5. sırada tamamladı. Organizasyonun ardından, turnuvaya katılan minik futbolcular ve aileleri, Çanakkale’de bulunan şehitlikleri ziyaret etti.