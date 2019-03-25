En anlamlı şampiyonluk

Çanakkale Şehitleri’ni Anma Kupası, Eceabat’ta düzenlendi ve Türkiye’den 36 takım katıldı. 10 ve 11 yaş kategorisinde düzenlenen en anlamlı turnuvada U11 kategorisinde şampiyon, İstanbul Erokspor’u 6-5 mağlup eden Fenerbahçe oldu.

25 Mart 2019, Pazartesi 06:31
- A +
En anlamlı şampiyonluk

Çanakkale Şehitleri’ni Anma Kupası, Eceabat’ta düzenlendi ve Türkiye’den 36 takım katıldı. 10 ve 11 yaş kategorisinde düzenlenen en anlamlı turnuvada U11 kategorisinde şampiyon, İstanbul Erokspor’u 6-5 mağlup eden Fenerbahçe oldu.

U10’da ise Altınordu, Çorlu Altınoran’e yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe’nin U10 ekibi ise Bursaspor’u penaltılarla yenerek turnuvayı 5. sırada tamamladı. Organizasyonun ardından, turnuvaya katılan minik futbolcular ve aileleri, Çanakkale’de bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.