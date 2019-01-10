En acı dersi rakibi verdi!

Doğustan iki kolu olmayan Beytullah Eroğlu’nun engelleri aşan müthiş hikayesini Türkiye’de bilen kalmamıştır. Asosyal bir çocukken, çok korkarak başladığı ve 7 yılda sadece can simidiyle öğrendiği yüzmede kendini geliştiren Beytullah Eroğlu, uluslararası arenada Türkiye’ye 34 altın, 24 gümüş ve 9 bronz madalya kazandırdı.

‘Herkes bana bakıyor’

128 kez milli mayoyu giyen Beytullah Erdoğlu, ‘Ben başardıysam herkes başarabilir’ diyerek şunları söyledi: En büyük sorunumuz bakış açısı. Engelliye acıyarak bakmamamız gerekir. Türkiye’de ayağımla yemek yiyince herkes bana bakıyor. Yurdışında öyle değil, bilinç kazanmışlar” ifadesini kullandı.

‘Kendimden utandım’

Beytullah Eroğlu, spor hayatındaki en acı dersi, paralimpikte 7 kez şampiyon olmuş Brezilyalı rakibi Daniel Dias’tan aldığını dile getirdi. Genç yüzücü, “Omurilik felçlilerin bazen baş ağrısı krizi gelir. Rakibimin birinin de baş ağrısı krizi tutmuş. Hiçbirimiz farkında değiliz. Herkes birincilik için orada. Ben de ülkemin çıkarları için kendimi tamamen dış dünyaya kapatmışım. Dani, o sporcuyla ilgilendi, iyi olup olmadığını sordu. Ben o anda kendimden utandım. İnsanlığı hiçe sayarak hiçbir şey görmemişim. Belki o sporcu hayatını kaybetse fark etmeyecektim. En önemli şeyin insanlık olduğunun farkına vardım” dedi.



