Bebeklerin gaz çıkarma ritüellerinin daha düşük seviyede kalabilmesi için, annelerin belli başlı bazı besin kaynaklarını tüketmesi yararlıdır. Özellikle birtakım besinler gaz çıkarmayı tetiklediği için dikkat etmek gerekir. Zira en az hamilelikte olduğu kadar emziren kadınlar gerek kendilerini gerekse çocuklarını korumak için doğru ve sağlıklı besinleri tüketmeye devam etmelidir. En önemlisi bebeklerin henüz tam olarak gelişmemiş olan midelerini rahatsız etmemek için, anneler gaz yapmayan besinlere daha yoğun şekilde yönelmesi büyük bir öneme sahiptir. Ne de olsa annenin tükettiği her besin süt olarak aynı şekilde bebeğe aktarılmaktadır.

Anne sütünden bebeğe gaz yapan yiyecekler nelerdir?

Özellikle sindirimi zor olan besinlerin tüketilmesi, bebeklerde nedensiz ağlamaya sebep olabilmektedir. Bunu nedeni gaz yapıcı besinlerin bebeğe geçmesinden kaynaklıdır. O yüzden süt azalmasını önlemek, bebeklerde gaz problemini en aşağı indirmek ve sağlıklı sebze meyve tüketimini aktarabilmek için, doğru besin kaynaklarını tüketmek gerekmektedir. O yüzden emzirme döneminde bebeğe gaz yapan şu yiyeceklere dikkat etmek gerekir;

- Lahana

- Karnabahar

- Brokoli

- Çeşitli baharatlar

- Kafeinli içecekler

- Kepekli yiyecekler

- Bakla ve kuru fasulye ile bezelye gibi baklagil çeşitleri

- Kayısı, portakal, erik limon, şeftali ve greyfurt ile armut gibi meyveler

- Soğan

- Çikolata ve çay

- Kızarmış veya yağlı ürünler

- Fındık ve fıstık gibi çok fazla kuruyemiş tüketimi

- Çiğ olarak tüketilen sebze ve meyve çeşitleri

- Soda

- Süt ürünleri

Bu gibi besin kaynaklarından mümkün olduğu kadar az tüketilmelidir. Elbette emzirme dönemi içerisinde anne adaylarının gerekli pek çok farklı besin kaynağının tüketmesi gerekir. Fakat bunu gerçekleştirirken gaz yapıcı besinlerin tüketimini minimum seviyede tutması gerekir. Özellikle emzirme döneminde birçok besin kaynağı önerisi görüyor ve hangisini tüketip tüketmeyeceğinizi bilmiyorsanız, yukarıdaki besin kaynaklarına dikkat etmeniz bebeklerde gaz yapmaması için önemli bir fark yaratabilir.

Emziren anneler ne yemeli?

Bebeklerin sağlıklı şekilde mineral ve vitamin kaynaklarını alabilmesi için, anne sağlığı büyük bir öneme sahiptir. Düzenli ve dengeli beslenmek için başta su olmak üzere pek çok besin kaynağı ele alınmalıdır. Özellikle bebeğin sindirim problemleri ile alerji sorunlarına önüne geçebilmek maksatlı, emziren annelerin tüketmesi gereken belli başlı bazı yiyecekler bulunuyor. Bu yüzden hem diyete yardımcı olacak hem de gaz yapmayacak şu besin kaynakları emzirme döneminde tüketilebilir;

- Kümes hayvanları, et, tavuk, yumurta ve balık gibi besin kaynakları mutlaka olmalıdır.

- Fasulye ve fındık ile tohumlar tüketilebilir.

- Koyu yeşil ve sarı sebzeler gün içerisinde porsiyon olarak tüketilebilir.

- Günde iki pozisyonu geçmeyecek şekilde meyve tüketilebilir.

- Tam buğday ekmeği, pasta tahıl ve yulaf ezmesi gibi besin kaynakları değerlendirilebilir.

- Mutlaka ortalama 3 veya 4 litre kadar gün içerisine su içilmelidir.

Bu gibi besin kaynaklarında dengeli şekilde özellikle diyete ekleyerek gün içerisinde tüketmek mümkün. Böylece daha sağlıklı ve düzenli bir emzirme dönemi geçirilebilir. Özellikle bebeklerde gaz sorunu meydana gelmemesi için yukarıdaki besin kaynakları, mutlaka dengeli biçimde tüketilmelidir.

Emziren annelerde gaz olmaması için ne yapılmalı?

Öncelikle mutlaka gaz yapmayan besin kaynakların tüketilmesi en önemli husustur. Böylece emzirme yoluyla bebeğe geçen besin kaynakları da minik yavru üzerinde ciddi anlamda bir gaz sorunu yaratmaz. Bunun dışında D vitamini olan güneş kaynağından yararlanmak çok önemlidir. Yemeklerde iyotlu tuzun kullanılması da yine bebeklerde gaz sorununun önüne geçebilir. Ayrıca besin tüketirken mutlaka emziren anneler yemeklerini yavaş tüketmeli ve yeterince çiğnemelidir. Bu gibi unsurlara dikkat ederek emzirme dönemini sağlıklı bir şekilde geçirmek mümkün. 6 aydan sonra bebek besin kaynaklarını tüketmeye başladığı zaman, gaz yapıcı besin kaynaklarını da biraz daha fazla tüketmeye başlamak mümkün.

Emzirme döneminde dikkat edilmesi gereken tüketim kaynakları

Şüphesiz emzirme döneminde sigara ve alkolden uzak durması gerektiği ön plana çıkıyor. Ancak alkol tüketilmek isteniyor ya da böyle bir durum söz konusu ise, o vakit alkol tüketiminden sonra 2 veya 3 saat önce bebek emzirilmemelidir. Bu sayede alkol sütte kalmaz ve sağlıklı bir şekilde bebeği emzirmek mümkün olur. Ancak sigara çok ciddi zararlar ortaya çıkarabileceği için, bu dönemde mutlaka kesilmesi gerekir. Aynı şekilde kafein miktarının da önemli oranda azaltılması büyük bir öneme sahiptir.