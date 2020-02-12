Emziren annelerin küçük atıştırmalıklarla günde en az üç öğün yemek yemeleri gerekir. Kilo vermek için öğün atlamaya çalışmak sağlık sorunlarının baş göstermesine neden olabilir.

Emziren Anne Diyeti Nasıl Olur?

Emziren annelerin öğün atlamaktan kaçınması gerekir. Yiyecekler ve içecekler kafein ile sınırlanmalıdır. Çikolata, kahve, çay ve alkolsüz içecekler kısıtlanmalıdır. Kilo vermek isteyen annelerin her gün bol su içmesi gerekir. Susamak, yeterince su içilmediğinin bir göstergesidir.

Yapay tatlandırıcılar kullanıyorsanız, her gün ne kadar güvenle tüketilebileceği konusunda bir diyetisyenle görüşmelisiniz.

Emziren Anne Diyeti Nasıl Olmalı?

Hamilelik esnasında aldığı kiloları yavaşça vermeye çalışan annelerin kalori kısıtlamalarından kaçınması gerekir. Bazı bebekler, gaz üreten gıdaların tüketimi ile rahatsızlık hissedebilir. Bunu fark ederseniz, diyet listenize sebzeleri ve yağsız proteinleri ekleyebilirsiniz.

Bazı gıdalar bebeklerde alerjiye neden olabilir, ancak bu alanın ek araştırmalara ihtiyacı vardır. Alerjiye neden olan en yaygın gıdalar inek sütü, yumurta, buğday ve yer fıstığıdır. Bir alerji fark ederseniz, bu yiyecekleri bir süre için azaltmak veya veya hiç yememeyi tercih edebilirsiniz.

Emziren Anne Diyeti Nasıl Yapılır?

Bol miktarda su ve yeterli miktarda meyve, sebze, kepekli tahıllar, yağsız proteinler ve az yağlı süt kaynakları ideal bir diyet için gereklidir. Anne, emzirme esnasında ciddi miktarda kalori yakacağı için beslenmesine özen gösterdiğinde kolayca kilo verecektir. Doğum yapan annelerin dengeli beslenmesi önemlidir.

Dengeli bir diyet, protein, karbonhidratlar, vitamin ve mineraller ve sağlıklı yağlar gibi farklı beslenme gruplarının iyi bir karışımından oluşur. Kalori ve su alımı da bebeğe süt sağlaması adına annenin normal bir insandan daha fazla kalori alması gerekir.

Emziren Anne Nasıl Diyet Yapmalı?

Anneler sütlerinin azalmaması için kaliteli protein besinleri tüketmelidir. Kaliteli protein kaynakları arasında yumurta, yoğurt, soya ürünleri, balık, tavuk ve yağsız et bulunur. Diyette lif tüketiminin yanı sıra yeterli vitamin ve mineral alımını sağlamak için meyve ve sebzeler gereklidir. Vücuttaki farklı işlevler için gerekli olan farklı besinler, fitokimyasallar içerdikleri için diyet listesinde olmaları gerekir.

Kilo Vermek İsteyen Anneler için Diyet Listesi

Annelerin bir yandan kilo verirken diğer yandan mevcut sütlerini koruması gerekir. Süt üretimini artırmak için özel gıda maddeleri eczanelerde ve marketlerde bulunur. Süt üretimini arttırdığı gözlenen spesifik gıda maddeleri vardır. Bu ürünler gerekirse diyete dahil edilebilirler. Soya sütü, siyah susam tohumu, mercimek, yulaf ezmesi, sazan, kuşkonmaz, lotus kökü gibi besinler süt üretimini arttırır. Bu sayede anneler bir yandan kilo kaybederken diğer yandan bebeklerinin ihtiyaç duyduğu sütün artmasına yardımcı olacak besinleri tüketebilirler.

Emziren Annenin Diyeti Nedir?

Kilo vermek isteyen annelerin soğuk besinlerden uzak durması gerekir. Soğuk yiyecekler, besinlerin uygun sindirimini ve asimilasyonunu engeller ve düzenli soğuk yiyecek tüketimi hem annenin hem de bebeğin sindirim sistemini zayıflatır. Yeni doğum yapmış emziren anneler için, bu kategorideki gıda tüketiminden kaçınması gerekir.

Sağlıklı bir zayıflama için paketlenmiş yiyeceklerden de uzak durulması gerekir. Korunmuş gıdaların kanserojen maddeler içerdiği bilinmektedir. Bazı yapay katkı maddelerinin de kanserojen olduğu bilinmektedir. Yapay katkı maddelerinin çok fazla alınması bebeklerde ve çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden olabileceği gözlenmiştir.

Emziren Anne Nasıl Diyet Yapabilir?

Doğumdan kısa bir süre sonra, kadın vücuduna anne sütü üretmesi talimatını veren kimyasal mesajlar gönderilir. Hem kolostrumun hem de anne sütünün faydaları çok çeşitlidir. Dengeli bir diyet yoluyla süt potansiyeli artabilir. Sütüm kalitesi artarken yeni annenin doğum kilolarından kolayca kurtulması da mümkün hale gelir. Vücudunuz doğumdan sonra iyileşir ve süt üretmesi gerekir. Bu nedenle sindirimi kolay olan ve enerji açısından zengin gıdaların seçilmesi gerekir.

Emziren bir annenin hamile olmayan, emzirmeyen bir kadına göre yaklaşık 500 kaloriye ihtiyacı vardır. Bazı gıdaların bebeklerde gaz ve kolik semptomlarını arttırdığı bilinmektedir. Herkes için faydalı olan tek bir diyet listesi yoktur. Bebeğinizin gün içinde rahatsız olduğunu gözlemlerseniz o gün ne yediğinizi değerlendirin ve o yiyeceği yemeyi bıraktığınızda bebeğinizin durumunu gözlemleyin. Diyetinizde her gün farklı bir yiyeceği tadın. Bu, bebeğinizin yeni yiyecek semptomlarından etkilenmediğinden emin olmak için gereklidir.