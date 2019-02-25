Süper Lig’in 7. haftasında 28 Eylül 2018’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, takımının yaptığı son 27 resmi müsabakada ilk 11’de görev alamamıştı. Emre Akbaba, 149 gün sonra bir maçta ilk 11’de forma giydi.

Akhisarspor karşılaşmasında 45 dakika sahada kalan Emre, form olarak zamana ihtiyacının olduğunu gösterdi. Galatasaray taraftarının bir an önce takıma katkı sağlamasını beklediği Akbaba, UEFA Avrupa Ligi’nde 2. tur rövanş maçında Benfica’yla deplasmanda oynanan maça sonradan dahil olmuş golünü de atmış ancak sayı, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı.