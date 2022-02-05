Transfer döneminde hız kesmeyen Trabzonspor 'dan bir son dakika hamlesi daha. Karadeniz devi, Bayer Leverkusen'in 18 yaşındaki forveti Emrehan Gedikli'nin transferi için Alman ekibiyle anlaşma sağladı. Fırtına'nın 9. transferi olacak olan Emrehan, kısa süre içerisinde resmi imzayı atacak ve takıma katılacak. Bu son dakika gelişmesinin ardından genç golcünün kariyeri başta Trabzonsporlu taraftarlar olmak üzere futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Emrehan Gedikli kimdir, nereli? Emrehan Gedikli kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve kaç gol attı? Almanya alt yaş gruplarında milli olan Emrehan'ın kariyeri ile ilgili detaylar haberimizde.

Emrehan Gedikli kimdir, nereli? Emrehan Gedikli kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve kaç gol attı?

Emrehan Gedikli, 25 Nisan 2003'te Almanya'nın Oberhausen şehrinde dünyaya geldi. Futbola 1.FC Mülheim Styrum'da başlayan ve forvet mevkinde oynayan genç oyuncu, 2010 yılında ülkenin köklü ekiplerinden Bayer Leverkusen'in altyapısına transfer oldu.

Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken gelecek vadeden isim, Almanya Milli Takımı'ndan davet aldı. U15'te 2 maça çıkan Emrehan, U16'da 5 maçta 3 gol, U17'de 8 maçta 6 gol, U18'de 1 maç, U19'da ise 4 maçta 1 gol attı.

Temmuz 2020'de Leverkusen'de profesyonel olan 18'lik forvet, Bundesliga'da 1, Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta şans buldu. Forvetin yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen genç yetenek, özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliği ile ön plana çıkıyor.