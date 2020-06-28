Emre’den gol Okay’dan asist

İspanya’da forma giyen yıldızlarımız dün adeta fırtınalar estirdi. La Liga devi Barcelona karşısına çıkan Celta Vigo, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ise takımının Smolov ile bulduğu 2. golün asistini yaptı. 2. Lig’de Deportivo’da mücadele eden Emre Çolak da takımına zaferi getiren golü atmayı başardı. Yıldız orta saha oyuncusu, 90+2’de yedikleri gole 90+5’te harika bir vuruşla karşılık verdi, takımını 2-1’lik zafere taşıdı. Emre sevincini tribüne çıkıp taraftar gibi kendi golünü alkışlayarak yaptı.