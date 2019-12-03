Sarı-lacivertlilerin kaptanı 40 yaşına merdiven dayamasına rağmen ilk 11’in değişilmezi olmaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun, Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçında yaşadığı yorgunluk, kırık kaburgayla oynaması ve kadronun en kalabalık bölgesi orta saha olmasına rağmen alternatif üretilememesi zorluyor.

Fenerbahçe’nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, sezonun en çok öne çıkan isimlerinden oldu. Sarı-lacivertli takıma 5 yıl sonra geri dönen 39 yaşındaki orta saha, ilerleyen yaşına rağmen elinden geleni yaptı. Ancak artık 40 yaşına merdiven dayaması, kaburgasındaki kırık ve fiziksel olarak yorgunluğu Emre’yi etkiliyor. Hem A Milli Futbol Takımı hem de Fenerbahçe için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan yıldız oyuncu, ister istemez etkilenmeye başladı. Sezona başlarken, teknik heyetin ve kendisinin ana düşüncesi farklıydı. Emre’nin teknik anlamda Ersun Yanal ve ekibine yardım etmesi, takımın sıkıştığı anlarda devreye girmesi ve özellikle iç saha maçlarında daha fazla süre almasına yönelik bir tutum vardı. Ancak lig yarışı içerisinde oluşan istikrarsız tabloda teknik ekip, Emre Belözoğlu’ndan vazgeçemiyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın orta sahada olmazsa olmaz isimlerinden olan Emre, en fazla süre alan isimlerden biri olmaya başladı.

Şu anda kariyer olarak Fenerbahçe’de şampiyon olmak ve Milli Takım formasıyla EURO 2020’ye katılmayı hedefleyen tecrübeli orta saha, fiziksel ve mental anlamda zaman zaman zorlanıyor. Bu durum bilhassa arka arkaya çıkan iki deplasman; Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında görüldü. Yeni Malatyaspor karşısında kaçırdığı penaltı ve son 2 maçta rakiplerin yaptığı sert hareketler de oldukça zorladı.

Yeni Malatyaspor maçında penaltı kaçırıp, fiziksel ve psikolojik olarak düşen Emre, Göztepe deplasmanında da o eski temposunu tutturamadı. Kadro içerisinde en fazla alternatifin olduğu bölge ise orta saha. Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Jailson, Zajc, Ferdi hatta kadro dışı olan Mehmet Ekici bile Emre Belözoğlu’nun bölgesinde oynayabilecek isimler. Ancak buna karşın hem taktik anlamda hem de saha içi konularda Emre’den geri adım atılamıyor.

Emre Belözoğlu, 13 lig maçının 11’inde oynadı. 1 gol 4 asistle oynayan Fenerbahçe’nin kaptanı, takımının en çok skor katkısı yapan oyuncularının başında geldi. Emre, ay-yıldızlı forma ile de 2 maçta 156 dakika oynadı.

Hayalleri var

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ve Milli Takım formalarıyla büyük hayaller taşıyor. Deneyimli orta saha, çok sevdiği Fenerbahçe ile son bir şampiyonluk daha görmek ve hatta zorlayabilirse Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek istiyor. 39 yaşındaki futbolcu ayrıca, EURO 2020 gibi önemli bir turnuvada ay-yıldızlı formayı taşıyıp, kariyerine güzel bir veda sunmayı amaçlıyor. (Skorer)