Emre’de sorun yok

Takım kaptanı Emre Belözoğlu antrenmanda düz koşu yapsa da herhangi bir sıkıntısı bulunmuyor. Fiziksel açıdan bir sorun yaşanmaması ve sakatlığa izin verilmemesi için Emre’nin özel çalıştığı kaydedildi. Emre Belözoğlu’nun derbi öncesi sorunu olmadığı ve sahadaki yerini alabileceği biliniyor.

Kadro şekilleniyor

Zorlu derbi öncesi Fenerbahçe’de Galatasaray karşısına çıkacak kadro şekillenmeye başladı. Ersun Yanal’ın sarı-kırmızılı ekiple oynanacak maçta bir önceki maça göre önemli bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Yanal’ın kalede Altay’a şans vermesi beklenirken, defansta Ozan Tufan, Zanka, Jailson ve Dirar dörtlüsüne, orta sahada da Emre-Gustavo ikilisine, ileride ise Deniz, Kruse, Muriç ve Tolga Ciğerci’ye forma vereceği bildiriliyor.

(Milliyet)