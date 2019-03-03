Emre Zafer Barnes'dan gümüş madalya!

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metrede piste çıkan milli atlet Emre Zafer Barnes, 6.61'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

03 Mart 2019, Pazar 00:04
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Emre Zafer Barnes'dan gümüş madalya!

İskoçya’nın Glasgow kentindeki Emirates Arena’da düzenlenen 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda ikinci gün akşam seansında, Emre Zafer Barnes erkekler 60 metrede final koştu.

Milli sporcu, 6,61’lik derecesiyle podyumun ikinci basamağına çıktı. Yarışta Slovak Jan Volko, 6,60 ile altın, Hollandalı Joris van Gool ise 6,62 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 60 metrede yarı final koşan Aykut Ay ise 6,73’lük derecesiyle final bileti alamadı.

Türkiye’yi 15 sporcunun temsil ettiği şampiyona, yarın sona erecek.

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