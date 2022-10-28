Galatasaray 'da Kazımcan Karataş'ın sakatlığının yarattığı mecburiyet nedeniyle Emre Taşdemir, Fatih Karagümrük mücadelesine ilk 11'de başlamıştı. Taşdemir, uzunca bir sürenin ardından Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkarken 60. dakikada attığı golle de takımını öne geçirmeyi başardı.

Uzun bir sürenin ardından 11'de

Emre Taşdemir, Galatasaray formasıyla son lig maçına 6 Şubat 2021'de Fenerbahçe deplasmanında çıkmıştı. 1-0 kazanılan maçın 86. dakikasında oyuna giren Emre Taşdemir'in Galatasaray formasıyla ilk 11'de başladığı son lig maçı ise 9 Ocak 2021'deki Gençlerbirliği mücadelesiydi.

10 Şubat 2021'de Alanyaspor'a karşı Ziraat Türkiye Kupası maçında oynayan ve 28 Temmuz 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV Eindhoven'a karşı 24 dakika süre alan Emre Taşdemir, daha sonra Giresunspor'a kiralanmıştı.

Sezona Rezerv Lig'de başladı

Giresunspor'daki kiralık süreci sona eren Emre Taşdemir, yeni sezona Galatasaray Rezerv Takımı ile başlamıştı. 24 Eylül'de İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında da 9 dakika süre alabilmişti.

Galatasaray kariyerinin ilk golü

Yeni sezonda Rezerv Lig'de çıktığı 4 maçta 2 gol atan Emre Taşdemir, A takım düzeyinde son golünü 10 Aralık 2016'da Bursaspor forması giyerken deplasmanda 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçında atmıştı. Ocak 2019'da Galatasaray'a transfer olan sol bek, sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşayamamıştı.

Emre Taşdemir, uzun süre sonra Galatasaray forması altında maça Fatih Karagümrük karşısında çıkarken sarı-kırmızılı formayla da ilk golünü kaydetti.

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