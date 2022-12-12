Emre Talha Evin ve Ahmet Boğaçhan Ceylan, Avrupa Şampiyonu

25-28 Kasım 2022 Tarihleri arasında Malta’da yapılan Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda milli sporcularımız 45 kilogramda Emre Talha Evin ve 65 kilogramda Ahmet Boğaçhan Ceylan tüm rakiplerini farkla yenerek Avrupa Şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı okuttular.

Sporcuların antrenörü Ali İhsan Negiz, “Sporcularımız bu yıl yapılan tüm uluslararası turnuvalarda çok önemli madalyalar kazandı. En son Sofya’da yapılan Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda Dünya Üçüncülüğü elde ettik. İki sporcumuzda bronz madalya kazandı. Sezonun son turnuvasında altın madalyayı istiyorduk. Hedefimiz doğrultusunda çok çalıştık. Çok şükür İstiklal Marşımızı okuttuk. Hedefimiz 2028 Olimpiyatlarında şampiyon olmak“ ifadelerini kullandı.