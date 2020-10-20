Emre Şakçı yüzmede rekortmen yüzücüyü solladı!

Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50m kurbağalamadaki performansı ve bayrak yarışlarında 'Iron Team' ekibindeki sporculardan daha iyi dereceler elde eden Emre Sakçı dikkatleri üzerine çekince, 100m serbestte de yüzmesi istendi. Dün milli yüzücümüzün önce 100m serbestte yaklaşık 45 dakika sonra da favorisi olduğu kurbağalamanın 100m yarışını ister istemez etkiledi. Emre Sakçı buna rağmen, 50m kurbağalamada yarıştığı rakiplerinin çoğunu geçerken bu kez Adam Peaty (56.38) ilk sırada yer alırken milli yüzücümüz 56.62'yle 3.'lük elde etti. Belki serbestte yarışmasa, dünya rekortmeni Peaty'i yine zorlardı.

Hüseyin Emre Sakçı... 2015’te ivme yakalamış, üzerine koyarak yoluna devam etmişti. 2019 Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası’nda 50m kurbağalamada 25.82’lik derecesiyle ikincilik kürsüsüne çıkan milli yüzücümüz erkeklerdeki 19 yıllık madalya hasretimizi de dindirmişti. Emre Sakçı yine gururumuz oldu.

Motivasyon için müthiş sonuç

Kıtaların ve dünyanın en iyi yüzücülerinin bir araya geldiği takımları yarıştıran Uluslararası Yüzme Ligi’nin (ISL) 2. yılında ‘Iron Team’ ekibine davet edilen Emre Sakçı, favorisi olduğu 50m kurbağalama yarışında uzun kulvarın dünya rekortmeni, dünya şampiyonu olan ve yüzme sporunun süperyıldızı Büyük Britanyalı Adam Peaty’i 25.74’le geçerek birincilik elde etti. Aslında, Peaty’i geçmek bir tarafa, elde edilen derece Fenerbahçe’nin başarılı yüzücüsü için çok daha değerliydi. Çünkü o da dünyadaki diğer sporcular gibi, salgın ve karantina sürecini zor geçirmişti.

Haziranda havuza girebildi

Karantinadan en çok etkilenen branşların başında belki de yüzme gelmiştir. Çünkü yüzme sporcuları uzun süre havuza girememişti. İşte aynı durumu, 22 yaşındaki milli yüzücümüz, hem de bunu; performansının zirveye ulaştığı dönemde yaşadı. Salgın ve karantina tüm planlarını bozdu. Normalleşme süreciyle haziran ayında havuzla buluşan Emre Sakçı, kısa sürede toparlandı ve ISL’deki derecesiyle de bunu gösterdi. Organizasyon açısından kısıtlı geçen bu dönemde Sakçı’nın 25.75’lük derecesi hem motive olmasını sağladı hem de olimpiyat yılında Türk sporcu için umut verdi.

Rekorlara geri sayım

Emre Sakçı’nın yaklaşık 13 yıldır antrenörlüğünü yapan Türker Oktay süreci ve gelen dereceyi şöyle değerlendirdi: “Bu yarış sadece olimpiyata hazırlık değil aynı zamanda Emre’nin yeniden motive olması için de çok önemliydi. Çünkü inanılmaz isimlerle yüzdü. Bu yarış için hedefleneni yakaladık. 25.74’le 50m kurbağalamada hem Türkiye rekorunu 13 saliseyle kırdık, hem Avrupa rekoruna 23, dünya rekoruna da 49 salise kaldı”. ‘1 ay daha önce havuza girsek derece daha iyi olurdu’ “Aslında 1 ay daha önce havuza girmiş olsak belki de daha iyi derece bile gelebilirdi. Denize bile mayısın ortasında girebildik. Sonra haziran ayında havuzda çalışmaya başladık. Toparlanmak zor oldu. Ancak bu turnuva bize çok iyi geldi. Çünkü şu zamana kadar da doğru dürüst yüzme organizasyonu yoktu. Ayrıca bundan sonra da olup olmayacağı henüz belirsiz. Tabii biz yine, mart ayındaki seviyemize gelebilmek için çalışacağız. Bizim tek hedefimiz olimpiyat. Tabii orada uzun kulvar olacak biz kısa kulvardayız. Ama önemli değil”.

Hatice Yücel