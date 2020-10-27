Emre Sakçı kimdir, kaç yaşında? Emre Sakçı nereli?

Milli yüzücü Emre Sakçı, her geçen gün Türk halkını gururlandırmaya devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü’nün sporcusu olan Sakçı 25.50’lik derecesiyle Kısa Kulvar Avrupa Rekoru’nun yeni sahibi olmuştu. Eski rekor 25.51’le Rus yüzücü Vladimir Morozov’a aitti. 18 Ekim'deki 50 metre kurbağalama yarışında dünya rekortmeni Peaty'i 25.74'lük derecesiyle geride bırakarak tüm dikkatleri üzerine çeken Milli sporcumuz rekorun geleceğinin de işaretini vermişti. Dün daha da iyi bir performans sergileyen Avrupa ikincisi Emre, kısa kulvarda dünya listelerinde de en iyi 3. dereceyi yapmış oldu.

Emre Sakçı bildiğiniz gibi!

Emre Sakçı, bugün ise 100 metre kurbağalamada 57.17 saniyelik derecesiyle Alman Marco Koch'un 0.09 saniye önünde yer alarak birincilik kürsüsüne çıktı. Sakçı ayrıca eleme usulü yapılan 50 metre kurbağalama skins yarışlarında 25.73'lük derecesiyle ABD'li Caeleb Dressel'a 0.47 saniye fark atarak yarışı lider tamamladı. Türkiye'den sonra Avrupa'nın da en hızlı yüzücüsü unvanını eline geçiren Emre Sakçı'nın kim olduğu, bu dikkat çeken başarıların ardından google'da aranmaya başladı.

Kariyerinde birçok rekoru bulunan Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle erkekler 50 metre kurbağalamada birinciliğe ulaştı ve tarihin en iyi 9. derecesini yaptı. Sakçı, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan Adam Peaty'yi de geride bıraktı.

Emre Sakçı kimdir?

Hüseyin Emre Sakçı, 15 Kasım 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Yüzmeye 3 yaşında başlayan Emre, 15 yaşında A Milli Takım’a seçildi. 2005 yılında ilk kez Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü'nde lisanslı yüzücü olarak yüzmeye başlayan 22 yaşındaki milli yüzücü, 2010 yılından beri Fenerbahçe Spor Kulübü'nde görev alıyor.

Sakçı, 2015 yılında Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50m kurbağalama seçmelerinde 26.67'lik derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu oldu. 2018 yılında Çin'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50m kurbağalama kategorisinde 25.89'luk derecesiyle dünya beşinciliği elde etti, 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası 50m. kurbağalamada gümüş madalya kazandı.

2020 yılında, Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle erkekler kısa kulvar 50 metre kurbağalamada birinci oldu ve Türkiye rekorunu kırdı. Ardından erkekler 100 metre kurbağalamada da 56.62'lik derecesiyle üçüncülük elde etti.

2020 yılında Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle erkekler 50 metre kurbağalama tarihinde dünyanın en iyi performansını sergileyen 9. sporcu ünvanını aldı.